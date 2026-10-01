Nam thanh niên thất lạc gia đình hơn 2 năm rưỡi được tìm thấy tại Đồng Nai

Ngày 29/9, Công an xã Lộc Thạnh đã hỗ trợ công dân N.T.H, trú tại xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk, đoàn tụ với gia đình sau hơn 2 năm rưỡi thất lạc.

Trước đó, tối 28/9, trong quá trình nắm tình hình, quản lý địa bàn và tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự tại ấp Hòa Cường, xã Lộc Thạnh, lực lượng Công an xã phát hiện một người có biểu hiện tinh thần không ổn định, đi lang thang nhiều giờ.

Thư cảm ơn của chị Hương gửi công an. Ảnh: CACC.

Qua tiếp xúc, hỏi thăm, người này không cung cấp được thông tin rõ ràng về bản thân, nơi cư trú và gia đình. Nhận thấy công dân cần được hỗ trợ để bảo đảm an toàn, phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra trong đêm, Công an xã Lộc Thạnh đưa người này về trụ sở chăm sóc tạm thời, đồng thời khẩn trương xác minh nhân thân.

Dù thời điểm đã khuya và thông tin ban đầu rất ít ỏi, cán bộ, chiến sĩ Công an xã vẫn kiên trì tìm hiểu, rà soát và triển khai nhiều biện pháp xác minh. Qua phối hợp với Công an xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng xác định người này là N.T.H, trú tại xã Ea Rốk, đã thất lạc gia đình hơn 2 năm rưỡi.

Ngay sau khi xác định được nhân thân, Công an xã Lộc Thạnh liên hệ và thông báo cho gia đình. Đến chiều 29/9, chị Nguyễn Thị Lan Hương, mẹ của N.T.H, đã gặp lại con sau thời gian dài không biết con đang ở đâu, không thể liên lạc và không có thông tin.

Chị Hương gặp lại con sau hơn 2,5 năm thất lạc. Ảnh: CACC.↵

Cuộc đoàn tụ mang đến niềm xúc động lớn cho người mẹ sau hơn 2 năm rưỡi xa cách. Từ những thông tin ít ỏi ban đầu, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an đã giúp kết nối N.T.H với gia đình, mang lại niềm vui và sự an tâm cho người thân.

Trong niềm vui đoàn tụ, gia đình bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lộc Thạnh vì đã tận tình chăm sóc, hỗ trợ và phối hợp xác minh, giúp N.T.H trở về với gia đình an toàn.

Theo Công an xã Lộc Thạnh, sự việc thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi và tận tâm của lực lượng Công an với Nhân dân.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, cán bộ, chiến sĩ còn hỗ trợ người dân trong những hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an vì Nhân dân phục vụ.