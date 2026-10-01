Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vững vàng qua lửa đạn, tận tâm vì bình yên cuộc sống

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội cùng các đơn vị của Bộ Công an tham gia cứu nạn, cứu hộ do động đất tại Venezuela tháng 6-2026

Ở đâu có hiểm nguy, ở đó có người chiến sĩ PCCC

Đất nước đã hòa bình, nhưng những cuộc chiến bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân chưa bao giờ kết thúc. Nếu trong chiến tranh, người chiến sĩ PCCC đối mặt với bom đạn để bảo vệ kho tàng, nhà máy, bến cảng và những nguồn lực quan trọng của đất nước, thì trong thời bình, họ tiếp tục đối diện với những hiểm nguy không kém phần khốc liệt. Đó là những đám cháy có thể bùng phát bất cứ lúc nào, những công trình có nguy cơ đổ sập, những vụ tai nạn với người bị mắc kẹt hay những vùng thiên tai bị cô lập. Khi nhiều người tìm cách thoát khỏi nơi nguy hiểm, người chiến sĩ PCCC lại phải đi ngược vào lửa khói, đống đổ nát, dòng nước dữ để tìm kiếm, cứu người.

Thực tiễn đã ghi dấu nhiều chiến công của lực lượng PCCC và CNCH. Năm 2002, vụ cháy rừng U Minh Thượng đặt ra thách thức đặc biệt khi lửa cháy cả trên mặt đất lẫn dưới lớp than bùn dày. Lực lượng chi viện Trung ương đã đào kênh xuyên vào vùng cháy, vừa ngăn lửa vừa dẫn nước chữa cháy, từ đó khống chế đám cháy, góp phần bảo vệ hàng nghìn hécta rừng. Năm 2010, tại chung cư JSC 34 ở Hà Nội, lực lượng Cảnh sát PCCC sử dụng xe thang và phương tiện chuyên dụng đưa 44 người, trong đó có người nước ngoài, người già, phụ nữ và trẻ em, ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Năm 2016, trong vụ tai nạn liên hoàn tại Bình Thuận, lực lượng PCCC và CNCH cứu, đưa 32 người bị thương đi cấp cứu, đồng thời tìm kiếm 12 thi thể nạn nhân. Năm 2018, vụ cháy tàu Hải Hà 18 chở khoảng 900m3 xăng A92 tại Hải Phòng huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC thành phố cùng các lực lượng liên quan tham gia chữa cháy, di chuyển tàu khỏi khu vực nguy hiểm. Năm 2020, tại Hà Giang, lực lượng CNCH đưa chiến sĩ xuống hang sâu 270m tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt. Cùng năm, tại Vĩnh Phúc, lực lượng PCCC và CNCH cứu 20 người trong vụ sập nhà xưởng, hướng dẫn 78 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Tình cảm ấm áp của trẻ em Thổ Nhĩ Kỳ với những người lính PCCC&CNCH CATP Hà Nội trong lần tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, tháng 6-2023

Tại thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cứu 24 người mắc kẹt trong vụ cháy chung cư ở quận 7. Năm 2023, tại chung cư Nguyễn Kim, các chiến sĩ cứu 19 người mắc kẹt, hướng dẫn 150 người thoát nạn an toàn. Đằng sau những con số ấy là những sinh mạng được cứu sống, những gia đình tránh khỏi mất mát. Mỗi nhiệm vụ là một lần người chiến sĩ đối diện với hiểm nguy, đòi hỏi lòng dũng cảm, bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng xử lý chính xác trong những thời khắc sinh tử. Ở đâu có hiểm nguy, ở đó có những người chiến sĩ PCCC và CNCH sẵn sàng bước vào. Đó không chỉ là yêu cầu nhiệm vụ mà còn là sự lựa chọn của những người đặt sự an toàn của nhân dân lên trên hết.

Sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất vì cuộc sống bình yên

Đặc thù của công việc PCCC và CNCH là người chiến sĩ không thể biết trước những hiểm nguy mình sẽ phải đối mặt. Đó có thể là lửa nóng, khói độc, nguy cơ nổ, công trình sụp đổ hay địa hình hiểm trở. Trong mỗi tình huống, chỉ một quyết định chậm trễ hoặc sai sót cũng có thể khiến tính mạng người dân và chính những người làm nhiệm vụ bị đe dọa. Bởi vậy, bản lĩnh của người chiến sĩ không chỉ thể hiện ở sự dũng cảm tiến vào nơi nguy hiểm, mà còn ở khả năng giữ bình tĩnh, phối hợp đồng đội, tuân thủ phương án và xử lý tình huống chính xác. Đằng sau mỗi lần cứu người thành công là quá trình rèn luyện, huấn luyện và sự chuẩn bị nghiêm túc. Nhưng đằng sau những chiến công còn có những mất mát không thể đo đếm. Qua các thời kỳ, nhiều cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ. Từ những trận chiến chống cháy tại kho xăng, nhà máy, bến cảng trong chiến tranh đến những vụ cháy, tai nạn, sự cố trong thời bình, họ luôn phải đặt mình vào nơi nguy hiểm để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Trong lịch sử lực lượng có những cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại kho xăng Đức Giang, Ga Gôi, tàu Alecxandra và nhiều vụ việc ở Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh cùng nhiều địa phương khác. Đặc biệt, ngày 1-8-2022, Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc đã hy sinh khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại quán karaoke trên phố Quan Hoa, Hà Nội. Sự hy sinh của các anh là nỗi đau đối với gia đình, đồng đội và toàn lực lượng, đồng thời khắc sâu tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm của người chiến sĩ PCCC và CNCH. Đó cũng là lời nhắc nhở về giá trị của sự sống và trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa cháy, nổ, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Không chỉ bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân trong nước, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH còn từng bước mở rộng hợp tác, tham gia các hoạt động cứu nạn, cứu hộ quốc tế. Năm 2023, lực lượng Việt Nam tham gia tìm kiếm, cứu nạn sau trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2025, tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn tại Myanmar. Những chuyến công tác đến các quốc gia cách Việt Nam hàng nghìn kilômét thể hiện tinh thần sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm trước những thảm họa vượt ra ngoài biên giới. Trong điều kiện khắc nghiệt tại các vùng bị động đất tàn phá, các đoàn công tác không chỉ tìm kiếm nạn nhân mà còn tổ chức sơ cứu, cấp thuốc, hỗ trợ lương thực, nước uống và nơi tạm trú cho người dân. Mỗi hoạt động đều hướng đến mục tiêu cứu người, giảm thiểu đau thương và giúp cộng đồng vượt qua hoạn nạn. Qua những nhiệm vụ ấy, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung, cảnh sát PCCC và CNCH nói riêng được bạn bè quốc tế biết đến qua tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và lòng nhân ái.

Một đám cháy có thể thiêu rụi tài sản trong vài phút; một trận lũ có thể cuốn trôi nhà cửa, ruộng vườn; một vụ sập công trình có thể đẩy nhiều gia đình vào cảnh mất mát. Trong những thời khắc ấy, sự có mặt kịp thời của lực lượng PCCC và CNCH trở thành điểm tựa để người dân vượt qua hoạn nạn. Đó là chiếc mặt nạ dưỡng khí được nhường cho người dân, đôi vai cõng cụ già, em nhỏ ra khỏi căn nhà ngập khói, bàn tay đưa người bị nạn qua dòng nước xiết. Đó còn là tiếng gọi giữa đống đổ nát, là sự kiên trì rà soát từng căn phòng, từng góc khuất với quyết tâm không bỏ sót bất kỳ ai. Không chỉ cứu hộ trong lúc nguy cấp, lực lượng PCCC và CNCH còn hỗ trợ khắc phục hậu quả cháy nổ, thiên tai, thảm họa; tiếp tế lương thực, nước uống, thuốc men; thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết, mất tích hoặc mất nhà cửa. Những bát cơm nóng, chai nước, phần hàng cứu trợ có thể không lớn về vật chất, nhưng trong những giờ phút khó khăn lại mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là sự sẻ chia đúng lúc, là tình đồng bào được thể hiện bằng những hành động cụ thể.

Mỗi vụ cháy, mỗi sự cố, thảm họa đều để lại tổn thất. Nhưng giữa những mất mát ấy, hình ảnh người chiến sĩ PCCC và CNCH vẫn làm sáng lên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Sự mạnh mẽ, kiên cường của họ đi cùng lòng nhân ái, sự gần gũi và tận tâm với nhân dân. Đám cháy dù dữ dội đến đâu rồi cũng sẽ tắt; sự cố, thảm họa rồi từng bước được khắc phục, cuộc sống dần trở lại bình thường. Nhưng hình ảnh người chiến sĩ lao vào lửa khói, lội qua dòng nước dữ, tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát sẽ còn đọng mãi trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Vững vàng qua lửa đạn, không lùi bước trước hiểm nguy; tận tâm trong từng nhiệm vụ, nhân ái trong từng hành động… đó là phẩm chất làm nên hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH. Lời thề “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” không chỉ được khẳng định bằng lời nói, mà còn được chứng minh qua mỗi lần cứu người, mỗi nhiệm vụ gian nan, bằng mồ hôi, thương tích và cả sự hy sinh. Bởi họ là những người sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để đưa người dân trở về nơi an toàn nhất, tận tụy giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống.