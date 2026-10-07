Paramount mua Warner Bros với giá 111 tỷ USD, lập đế chế truyền thông mới

Thương vụ được hoàn tất hôm 6/10, sau nhiều tháng cạnh tranh với Netflix và các tranh chấp pháp lý liên quan đến lo ngại về mức độ tập trung trong ngành truyền thông Mỹ.

Tập đoàn mới sẽ do David Ellison và cựu CEO Mattel Ynon Kreiz đồng điều hành. Hai lãnh đạo này sẽ phụ trách hệ thống gồm các hãng phim Paramount và Warner Bros, nền tảng HBO Max cùng hai mạng lưới tin tức CBS News và CNN.

Ông Ellison tuyên bố: “Hôm nay là một ngày lịch sử, không chỉ đối với Skydance mà còn đối với toàn ngành công nghiệp của chúng ta”. Theo ông, mục tiêu của thương vụ là kết hợp hai hãng phim lâu đời nhằm tạo ra một doanh nghiệp có nguồn lực và quy mô đủ lớn để cạnh tranh trên nhiều nền tảng giải trí.

Paramount thâu tóm Warner Bros. Discovery trong thương vụ trị giá 111 tỷ USD. Ảnh: linkedin/Paramount

Việc hợp nhất Paramount và Warner Bros đưa hai trong số những hãng phim lâu đời nhất Hollywood về chung một tập đoàn, trong bối cảnh ngành điện ảnh Mỹ hiện còn những tên tuổi lớn khác như Disney, Universal Pictures và Sony Pictures.

Mặc dù thương vụ được cơ quan chức năng phê duyệt hồi tháng 6, California, New York cùng 10 bang khác sau đó khởi kiện Paramount, cho rằng việc sáp nhập có thể làm suy giảm cạnh tranh và khiến số lượng phim dành cho rạp chiếu cũng như thị trường xem tại nhà giảm xuống.

Theo thỏa thuận dàn xếp đạt được vào tháng 9, Skydance phải duy trì sản lượng tối thiểu 30 phim và hơn 180 chương trình truyền hình mỗi năm. Trong khi đó, hai kênh truyền thông trực thuộc tập đoàn mới này là CNN và CBS News cũng phải duy trì các ban biên tập độc lập.

Thương vụ cũng làm gia tăng tranh luận về mức độ ảnh hưởng của David Ellison đối với hoạt động của CNN, hãng tin vốn có truyền thống ủng hộ Đảng Dân chủ. Ellison lại là con trai của tỷ phú Larry Ellison, đồng sáng lập Oracle và là một nhà tài trợ lớn cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Sau khi Skydance mua lại Paramount vào năm ngoái, Ellison bổ nhiệm Bari Weiss làm lãnh đạo CBS News. Quyết định này gây chú ý do bà Weiss chủ yếu có kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, thay vì truyền hình. CBS News sau đó cũng đối mặt với những cáo buộc về thiên vị chính quyền Tổng thống Trump.

Trong một diễn biến liên quan, Giám đốc điều hành CNN Mark Thompson hôm 5/10 xác nhận sẽ tiếp tục giữ chức dưới công ty mẹ mới. Ông cho biết đã trao đổi với Ellison và lãnh đạo Skydance, đồng thời tin rằng tập đoàn sẽ tiếp tục ủng hộ nguyên tắc độc lập biên tập mà CNN theo đuổi.