Vợ cũ nói về điểm đặc biệt của Elon Musk

Justine Musk cho biết chồng cũ là người thích sự hỗn loạn trong công việc. Ảnh: Justine Musk.

Elon Musk không chỉ chấp nhận sự hỗn loạn trong công việc. Theo vợ cũ Justine Musk, đây là kiểu môi trường mà tỷ phú gốc Nam Phi cảm thấy thoải mái và phát huy khả năng của mình.

Nhận xét được bà Justine đưa ra trong đoạn giới thiệu cuộc phỏng vấn với nhà báo Kara Swisher. Cuộc trò chuyện còn có sự tham gia của đạo diễn Alex Gibney. Ông là người thực hiện bộ phim tài liệu “MUSK” sắp ra mắt.

“Tôi từng miêu tả ông ấy như một người có thể nhảy khỏi vách đá rồi tự chế tạo chiếc dù trên đường rơi xuống”, Justine Musk nói. Bà cho rằng chồng cũ là người “thích sống trong sự hỗn loạn”.

Cụ thể, cách Elon Musk nói về những thách thức thường khiến chúng trở thành vấn đề sống còn. Điều này cũng tạo ra cảm giác khẩn cấp rất cao.

“Mọi thứ đều là vấn đề sống còn. Tôi nghĩ ông ấy thực sự muốn sống như vậy”, Justine nói thêm. Theo bà, CEO Tesla duy trì một mức độ căng thẳng và cảm xúc rất lớn trong cuộc sống.

Mô tả của Justine có nhiều điểm tương đồng với cách nhân viên kể về môi trường làm việc tại các công ty của Musk.

Tại xAI, các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên từng nói với Business Insider rằng sự tham gia ngày càng sâu của Musk khiến các ưu tiên có thể thay đổi đột ngột. Công ty tổ chức những cuộc họp khẩn cấp ở quy mô lớn. Một nhóm trò chuyện từng có hơn 300 kỹ sư cũng được sử dụng để xử lý các vấn đề nghiêm trọng.

Một số nhà nghiên cứu đôi khi phải dừng công việc đang thực hiện để tập trung vào những vấn đề Musk vừa nêu ra.

“Vì công ty quá nhỏ, mọi việc đều giống một cuộc diễn tập chữa cháy”, một cựu nhân viên xAI nói với Business Insider.

Sau khi mua lại Twitter vào năm 2022, Elon Musk cắt giảm mạnh lực lượng lao động. Sau đó, chính ông thừa nhận một số quyết định sa thải đã đi quá xa. Đây là một ví dụ khác về xu hướng thực hiện thay đổi lớn trong thời gian ngắn rồi điều chỉnh lại một phần sau đó.

Theo Justine, cường độ làm việc và cách tiếp cận của Musk cũng có khả năng cuốn những người xung quanh vào guồng quay của ông.

“Ông ấy mang nó theo mình và luôn có cách kéo bạn vào. Ban đầu, điều đó có thể trông rất giống sự hào hứng”, Justine nói.

Những nhận xét của vợ cũ tiếp tục làm nổi bật một đặc điểm thường gắn với phong cách điều hành của Musk. Ông đặt ra mục tiêu lớn, thay đổi nhanh và đẩy tổ chức vào trạng thái khẩn cấp để giải quyết vấn đề.

Cách vận hành này có thể tạo ra tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, lời kể từ những người từng làm việc tại các công ty của Musk cũng cho thấy môi trường đó đi kèm những thay đổi liên tục và áp lực lớn.