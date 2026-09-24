Elmet Group sẽ mua 4,99% cổ phần Masan High-Tech Materials

Masan High-Tech Materials đóng góp nguồn cung vonfram toàn cầu ngoài Trung Quốc.

Ngày 24/9/2026, Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR), công bố quan hệ hợp tác chiến lược với Elmet Group Co. (Elmet), doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ chuyên cung cấp hợp kim vonfram và các sản phẩm khoáng sản chiến lược cho các khách hàng lớn tại Bắc Mỹ.

Theo đó, Elmet sẽ mua 4,99% cổ phần MSR, tương ứng với mức định giá vốn chủ sở hữu của MSR là 2,5 tỷ USD theo giá trị giao dịch. Sau giao dịch, Masan Group vẫn là cổ đông kiểm soát MSR với tỷ lệ sở hữu khoảng 87,46%.

Đối với Masan Group, giao dịch tạo ra một mốc tham chiếu độc lập cho giá trị của MSR, dựa trên kết quả lợi nhuận công ty đã đạt được. Mốc tham chiếu này được xác lập bởi một đối tác trong ngành đã đồng hành trong chuỗi cung ứng của MSR hơn 12 năm qua.

Đồng thời, nguồn tiền thu được từ giao dịch góp phần củng cố bảng cân đối kế toán hợp nhất và gia tăng sự linh hoạt trong phân bổ vốn của Masan Group. Đây là bước đầu tiên trong chiến lược của Masan Group nhằm xây dựng quan hệ hợp tác dài hạn giữa MSR và các khách hàng chiến lược có nhu cầu bảo đảm nguồn cung vonfram ổn định.

Việc hoàn tất khoản đầu tư cổ phần còn phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện cần thiết để hoàn tất giao dịch, bao gồm các phê duyệt cần thiết từ cơ quan quản lý và cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp. Các thỏa thuận thương mại sẽ có hiệu lực sau khi giao dịch hoàn tất. Hai bên đặt mục tiêu hoàn tất giao dịch trong nửa đầu tháng 10.

Song song với khoản đầu tư cổ phần, MSR và Elmet đã ký kết các thỏa thuận dài hạn với sản lượng cam kết. Theo đó, MSR sẽ cung cấp cho Elmet các sản phẩm vonfram và dịch vụ chế biến từ nền tảng khai thác và chế biến tích hợp của Công ty tại Việt Nam.

Các thỏa thuận này nâng tầm mối quan hệ thương mại hơn 12 năm giữa hai bên thành quan hệ hợp tác dài hạn với sản lượng cam kết trong hơn 8 năm, qua đó mang lại nguồn doanh thu thường xuyên và nâng cao khả năng dự báo lợi nhuận trong nhiều năm cho MSR.

Sản xuất có trách nhiệm được MSR thực hiện xuyên suốt, từ kiểm soát nguồn nguyên liệu đến quy trình chế biến và chất lượng sản phẩm.

Dựa trên quy mô và năng lực chế biến hiện có của MSR, hai bên cũng sẽ phối hợp phát triển thêm nguồn cung tinh quặng vonfram từ các mỏ đối tác quốc tế để chế biến tại Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường toàn cầu.

Các thỏa thuận bao gồm khoảng 1.250 tấn WO₃ (sản phẩm vonfram trung gian) quy đổi mỗi năm, tương ứng tổng doanh thu gộp ước tính khoảng 1,5 tỷ USD cho MSR trong thời hạn hợp tác ban đầu, theo giá vonfram hiện hành.

“Chúng tôi đã hợp tác với Masan High-Tech Materials hơn 12 năm và trực tiếp chứng kiến năng lực của nền tảng, đội ngũ lãnh đạo cũng như khả năng triển khai của Công ty. Khoản đầu tư này thể hiện niềm tin của chúng tôi vào cả đội ngũ MSR và những cơ hội phía trước. Việc kết nối hai doanh nghiệp hàng đầu với chuyên môn sâu và năng lực bổ trợ lẫn nhau sẽ giúp chúng tôi nâng cao khả năng phục vụ khách hàng, hỗ trợ các ngành công nghiệp thiết yếu và góp phần xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, vững chắc hơn cho tương lai.”, ông Peter V. Anania, Tổng Giám đốc Elmet Group nhấn mạnh.

Giao dịch này phản ánh xu hướng hợp tác ngày càng chặt chẽ trong chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược, trong bối cảnh nhu cầu từ hạ tầng AI, bán dẫn, hàng không vũ trụ, năng lượng và sản xuất công nghệ cao ngày càng gia tăng, qua đó làm nổi bật tầm quan trọng của việc bảo đảm nguồn cung vonfram và các vật liệu thiết yếu an toàn, ổn định và đáng tin cậy.

Trong bối cảnh đó, các quan hệ hợp tác dài hạn kết nối nguồn cung đa dạng, năng lực chế biến tích hợp và các thị trường chiến lược ngày càng trở nên quan trọng. Tiếp nối các quan hệ hợp tác hiện có tại Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu, hợp tác với Elmet tiếp tục mở rộng mạng lưới của MSR tại các thị trường chiến lược trọng điểm.

Hệ thống thiết bị hiện đại, vận hành tự động và được kiểm soát chính xác giúp tạo ra các sản phẩm vonfram tinh khiết.

Hiện nay, MSR là một trong số rất ít doanh nghiệp chế biến vonfram đồng thời được khách hàng tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu tin tưởng, qua đó củng cố quá trình phát triển của Công ty thành “Nền tảng Vật liệu Chiến lược Toàn cầu”.

Trước đó, MSR đã công bố việc củng cố “Nền tảng Vật liệu Chiến lược Toàn cầu”, với tiềm năng bổ sung 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim và mở rộng công suất sản xuất oxit vonfram lên hơn 8.000 tấn WO₃ mỗi năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, MSR ghi nhận doanh thu khoảng 423 triệu USD và lợi nhuận sau thuế khoảng 83 triệu USD. Riêng quý II đóng góp 309 triệu USD doanh thu và 63 triệu USD lợi nhuận sau thuế. Kết quả kinh doanh được hỗ trợ bởi sản lượng vonfram tiêu thụ tăng, giá APT thực tế duy trì ở mức cao và hiệu quả vận hành được cải thiện.

MSR cũng đã công bố khoản chi trả cổ tức lần đầu tiên với tổng giá trị 1.100 tỷ đồng (khoảng 42 triệu USD), đồng thời mở rộng công suất chuyển đổi oxit vonfram nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Năm 2026, MSR dự kiến đạt doanh thu khoảng 1,4 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế khoảng 233 triệu USD.

“Trên thế giới chỉ có rất ít nơi có khả năng sản xuất và tinh luyện vonfram ở quy mô lớn, và MSR là một trong số đó. Elmet đã đồng hành trong chuỗi cung ứng của chúng tôi suốt 12 năm. Họ hiểu rõ những gì chúng tôi đã xây dựng và cần những gì để có thể xây dựng lại một nền tảng như vậy. Đó là khi niềm tin được chuyển hóa thành một khoản đầu tư thực sự. Đây mới chỉ là khởi đầu, và chúng tôi sẽ tiếp tục khai mở toàn bộ giá trị của MSR cho các cổ đông tại Việt Nam cũng như trên thị trường quốc tế.”, ông Danny Le, Chủ tịch Masan High-Tech Materials, chia sẻ.

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Với sản lượng cam kết dài hạn tạo nền tảng cho dòng tiền ổn định, MSR hướng tới thiết lập chính sách cổ tức thường xuyên, qua đó vừa tạo dư địa tăng trưởng, vừa chia sẻ thành quả với cổ đông. Đồng thời, Công ty sẽ tiếp tục triển khai lộ trình phát triển trên thị trường vốn đã công bố, trong đó có kế hoạch chuyển niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Masan High-Tech Materials là nhà sản xuất các sản phẩm vonfram cận sâu lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc, Công ty hiện đang vận hành mỏ đa kim Núi Pháo và một nhà máy chế biến Vonfram hiện đại tại tỉnh Thái Nguyên. Masan HighTech Materials cũng là nhà sản xuất Florit và Bismut hàng đầu thế giới.

Elmet Group Co. là doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ, cung cấp vật liệu thiết yếu, các linh kiện cơ khí chính xác và hệ thống năng lượng cao tiên tiến, đồng thời là nhà sản xuất vonfram tích hợp theo chuỗi giá trị duy nhất thuộc sở hữu của Mỹ, phục vụ đa dạng các thị trường và ngành công nghiệp thiết yếu. Elmet vận hành các cơ sở sản xuất và chế biến tại Lewiston, bang Maine; Coldwater, bang Michigan; và Euclid, bang Ohio, đồng thời hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào đầu năm 2026.