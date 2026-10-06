Duy trì hiệu quả Ngày Pháp luật

Lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp

Tại Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân, Ngày Pháp luật được duy trì thường xuyên với cách tổ chức luân phiên, mỗi tháng một cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách. Cách làm này tạo điều kiện cho từng đơn vị chủ động lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp; đồng thời giúp đội ngũ cán bộ, báo cáo viên trẻ tích lũy kiến thức, kỹ năng tuyên truyền và kinh nghiệm xử lý tình huống thực tế.

Nội dung Ngày Pháp luật được lựa chọn sát nhiệm vụ, đối tượng và những vấn đề cán bộ, chiến sĩ thường gặp. Thay vì truyền đạt một chiều, các đơn vị tăng cường hỏi - đáp, xử lý tình huống, tuyên truyền trực quan, thi tìm hiểu pháp luật, sử dụng nền tảng trực tuyến và mã QR, tạo điều kiện để quân nhân trực tiếp tham gia.

Các hình thức tuyên truyền trực quan giúp chiến sĩ trẻ hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân, thận trọng khi xử lý những vấn đề liên quan đến pháp luật và chủ động nhắc nhở đồng đội chấp hành kỷ luật. Hiệu quả giáo dục pháp luật được thể hiện qua nhận thức, hành động và kết quả chấp hành của bộ đội.

Ngày Pháp luật tháng 9 tại Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 vững tay lái - bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông”. Ảnh: Văn Đại

Từ việc duy trì Ngày Pháp luật hàng tháng, Lữ đoàn 167 từng bước đổi mới cách thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, tăng tính tương tác và ứng dụng công nghệ, góp phần củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. Lữ đoàn cũng tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số", khuyến khích bộ đội chủ động tìm hiểu, cập nhật kiến thức pháp luật.

Tuyên truyền pháp luật sát với đời sống bộ đội

Chủ đề của Ngày Pháp luật tháng 8 được Lữ đoàn 167 triển khai là "Đứng vững trước bẫy tài chính thời đại số - nói không với tiền ảo, lừa đảo và các tệ nạn xã hội", tập trung vào những nguy cơ thiết thực trong đời sống quân nhân. Tại hội trường Lữ đoàn 167, cán bộ, chiến sĩ tham gia các tình huống, câu hỏi và phần thi tìm hiểu về tiền ảo, lừa đảo trên không gian mạng và tệ nạn xã hội. Nội dung được xây dựng theo hướng tương tác, giúp quân nhân tự nhận diện nguy cơ và lựa chọn cách xử lý phù hợp.

Tàu 380 - đơn vị phụ trách Ngày Pháp luật tháng 8, đã kết hợp xử lý tình huống thực tế với thi tìm hiểu pháp luật, đồng thời sử dụng nền tảng trực tuyến và mã QR để tăng tương tác. Cách làm này giúp những nội dung pháp luật vốn khô khan trở nên gần gũi, gắn với những tình huống bộ đội có thể gặp trong cuộc sống.

Tiếp nối cách tổ chức đó, tháng 9, tại TP. Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 167 tổ chức Ngày Pháp luật với chủ đề "Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 vững tay lái - bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông". Bám sát những vấn đề thường gặp trong thực tế, nội dung tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức. Cán bộ, chiến sĩ được quán triệt các văn bản pháp luật thông qua tuyên truyền trực quan và trao đổi, tương tác trực tiếp; xem video về nguyên nhân một số vụ tai nạn giao thông; nghe báo cáo viên Ban An toàn giao thông TP. Hồ Chí Minh và giảng viên dạy lái xe chia sẻ về tình hình vi phạm giao thông trên địa bàn, kiến thức, kinh nghiệm lái xe an toàn, xử lý tình huống và phòng ngừa vi phạm.

Điểm mới trong tổ chức Ngày Pháp luật tháng 9 là Lữ đoàn đưa nội dung thi trắc nghiệm kiến thức an toàn giao thông vào chương trình. Các câu hỏi tập trung vào những quy định thường gặp trong thực tế, giúp cán bộ, chiến sĩ củng cố kiến thức, nâng cao khả năng vận dụng và tự kiểm tra mức độ hiểu biết về pháp luật giao thông.

Từ chấp hành theo yêu cầu của tổ chức đến tự giác tuân thủ pháp luật là bước chuyển quan trọng trong xây dựng bản lĩnh, ý thức kỷ luật của người quân nhân. Việc duy trì và đổi mới Ngày Pháp luật góp phần xây dựng Lữ đoàn 167 chính quy, an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.