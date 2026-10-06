Lấy hạnh phúc của người học làm thước đo chất lượng giáo dục

Chia sẻ tại Diễn đàn giáo dục Việt Nam năm 2026, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Việt Nam có một thị trường giáo dục rộng lớn, năng động và giàu tiềm năng, luôn nhận được sự quan tâm lớn của các đối tác quốc tế, đặc biệt là Vương quốc Anh.

Hiện nay, Việt Nam có hơn 25 triệu học sinh, sinh viên tại gần 55.000 cơ sở giáo dục, trong đó có trên 2 triệu sinh viên đại học và cao đẳng. Với cơ cấu dân số vàng, tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ cùng truyền thống văn hóa coi trọng đầu tư cho giáo dục, Việt Nam là thị trường giáo dục đặc biệt hấp dẫn đối với các đối tác quốc tế nói chung và Vương quốc Anh nói riêng. Bên cạnh đó, xã hội có nhu cầu rất lớn đối với các chương trình giáo dục đạt chuẩn quốc tế, đặc biệt là các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Đây chính là mảnh đất đầy tiềm năng cho các mô hình hợp tác giáo dục tiên tiến, cùng có lợi.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại diễn đàn.

Vương quốc Anh sở hữu nền giáo dục lâu đời, có uy tín cao, cùng với các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, linh hoạt và năng động trong hợp tác quốc tế. Hiện nay, Vương quốc Anh là đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục xuyên quốc gia. Nhiều sinh viên đang theo học các chương trình liên kết cấp bằng, các chương trình chứng chỉ nghề nghiệp được công nhận quốc tế và các chương trình quốc tế hàng đầu được triển khai tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hiện có hơn 13.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Vương quốc Anh.

Ông Denzel Eades, Chủ tịch Phòng Thương mại Anh tại Việt Nam (BritCham) cũng nhìn nhận, giáo dục luôn là nền tảng của phát triển kinh tế. Khi Việt Nam tiếp tục hành trình trở thành một nền kinh tế tri thức, được dẫn dắt bởi đổi mới sáng tạo, tầm quan trọng của giáo dục chất lượng cao, hợp tác quốc tế và sự sẵn sàng của lực lượng lao động là không thể xem nhẹ. Đặc biệt, khi nền kinh tế Việt Nam phát triển và ngày càng đa dạng, chất lượng giáo dục đang trở thành yếu tố tạo nên sự khác biệt ngày càng quan trọng.

Các diễn giả quốc tế chia sẻ tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, bà Sylvia Putri, Trưởng phòng khối Giáo dục tại Decision Lab đã công bố Báo cáo Thị trường Giáo dục Việt Nam cung cấp dữ liệu phân tích và các xu hướng định hình bức tranh giáo dục hiện tại; đồng thời các chuyên gia, diễn giả quốc tế cũng đã thảo luận, phân tích cách các hệ thống giáo dục trên toàn cầu đang ứng phó với giai đoạn biến động nhanh chóng, cùng những tác động đối với chất lượng, khả năng tiếp cận và tương lai của giáo dục.

GS. Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam cho rằng, một trường đại học không thể chỉ tự khẳng định rằng mình có chất lượng. Chất lượng cần được kiểm chứng và công nhận từ bên ngoài. Đồng thời, uy tín của một cơ sở giáo dục cũng được hình thành từ chính trải nghiệm của sinh viên, phụ huynh và doanh nghiệp, rồi được lan tỏa thông qua sự giới thiệu và đánh giá tích cực trong cộng đồng. Đó là một yếu tố rất quan trọng, bởi niềm tin thường được xây dựng từ những gì người học và các bên liên quan thực sự trải nghiệm, chứ không chỉ từ những gì một trường nói về chính mình.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự diễn đàn.

Đại diện UNESCO tại Việt Nam và các chuyên gia đến từ các trường đại học lớn của Vương quốc Anh cũng đưa ra định nghĩa về giáo dục chất lượng, đồng thời nhấn mạnh các khía cạnh của giáo dục chất lượng. Trong đó, các chuyên gia quốc tế đặc biệt nhấn mạnh trường học hạnh phúc và người học hạnh phúc là sáng kiến đặt hạnh phúc làm trọng tâm của giáo dục, coi đây vừa là mục tiêu vừa là phương tiện để đạt được chất lượng học tập toàn diện. Và chuẩn đầu ra mà các trường đại học cần hướng tới không chỉ có kiến thức, kỹ năng mà còn có những người học hạnh phúc...