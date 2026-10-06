Gia Lai: Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho 50 hướng dẫn viên du lịch

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Phan Tuấn

Theo đó, từ ngày 6 đến 9-10, học viên được học lý thuyết kết hợp tham quan, khảo sát thực tế tại một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập huấn tập trung cập nhật kiến thức về đặc điểm văn hóa theo từng vùng du lịch, ứng dụng AI trong công tác hướng dẫn trong thời đại số; bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, xử lý tình huống, kiểm soát cảm xúc và tác phong nghề nghiệp.

Học viên cũng được cập nhật kiến thức về các khu, điểm du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn tại điểm, kỹ năng hướng dẫn chuyên biệt và các sản phẩm du lịch mới, đặc thù của tỉnh Gia Lai.

Các hướng dẫn viên du lịch tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Phan Tuấn

Lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên cũng như hình ảnh du lịch Gia Lai chuyên nghiệp, văn minh, thân thiện trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.