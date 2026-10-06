Không dạy, học giáo dục quốc phòng và an ninh theo hình thức trực tuyến

Học sinh Trường THPT Hà Đông trong giờ học môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Ảnh: HĐ

Theo dự thảo, nội dung GDQPAN được lồng ghép trong trường tiểu học, THCS, THPT có nhiều cấp học; là môn học chính khóa trong các trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học; đồng thời là nội dung cơ bản, quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Dự thảo quy định nguyên tắc dạy, học môn GDQPAN phải bảo đảm sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, giữa lý thuyết với thực hành, kết hợp kỹ thuật với chiến thuật, động tác với tư tưởng và tác phong; dạy kỹ năng chuyên môn gắn với giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể. Giáo dục tại trường, trung tâm GDQPAN được gắn kết với giáo dục thực tế tại các đơn vị quân đội, công an, tham quan bảo tàng, nhà truyền thống và di tích lịch sử.

Về tổ chức dạy học, tiểu học và THCS thực hiện lồng ghép nội dung GDQPAN thông qua các môn học, hoạt động giáo dục, phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi và không làm thay đổi quy định về khung chương trình giáo dục phổ thông.

Đối với THPT, trung học nghề, trung cấp và các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, việc dạy, học GDQPAN được tổ chức theo kế hoạch dạy học, các nội dung thực hành, dạy tập trung theo bài nhưng không quá 3 tiết/buổi/tuần.

Đối với cao đẳng, đại học và trung tâm GDQPAN, dự thảo quy định việc tổ chức dạy, học, quản lý, rèn luyện, ăn, ở, sinh hoạt tập trung theo nếp sống quân sự và môi trường quân đội, kết hợp với rèn luyện ngoại khóa.

Dự thảo quy định không tổ chức dạy, học môn GDQPAN theo hình thức trực tuyến, trừ trường hợp được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

Theo dự thảo, các đối tượng được miễn học môn GDQPAN gồm: Học sinh, sinh viên là sĩ quan dự bị, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp; người tốt nghiệp các chuyên ngành quân sự cơ sở, cử nhân chuyên ngành GDQPAN; người nước ngoài; người đào tạo văn bằng thứ hai đã hoàn thành nội dung chương trình GDQPAN tương ứng.

Theo dự thảo, đánh giá kết quả học tập môn GDQPAN nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh, sinh viên theo yêu cầu cần đạt của chương trình.