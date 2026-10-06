Lan tỏa ý thức giao thông từ học đường

Đa dạng hình thức, sát với từng lứa tuổi

Theo đó, hoạt động tuyên truyền được triển khai ở nhiều cấp học, từ mầm non đến đại học, với nội dung, hình thức phù hợp từng lứa tuổi.

Cụ thể, sáng 5/10, Trạm CSGT Tân Túc phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX Bình Chánh tổ chức tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho gần 700 học sinh, giáo viên.

Nội dung tập trung vào kỹ năng lái xe an toàn, giải đáp thắc mắc và phân tích những hành vi vi phạm phổ biến ở lứa tuổi học sinh như đi sai làn đường, không chấp hành đèn tín hiệu, thiếu chú ý quan sát khi vượt xe… cùng mức phạt và các hình thức xử lý bổ sung.

Tăng cường tuyên truyền giao thông cho học sinh THPT.

Các tình huống được minh họa bằng những video trực quan về tai nạn giao thông. Học sinh còn được kiểm tra, khảo sát nhận thức về pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn thông qua mã QR trên điện thoại thông minh.

Cách làm này giúp nội dung tuyên truyền trở nên trực quan, gần gũi, đồng thời tạo điều kiện để học sinh chủ động tham gia.

Cùng ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Đoàn phường Hiệp Bình và Trường THPT Hiệp Bình tuyên truyền pháp luật về TTATGT cho 1.900 học sinh.

Thông qua các tình huống thực tế và phần giao lưu, hỏi đáp, học sinh được hướng dẫn cách nhận diện, phòng tránh những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn giao thông.

Hình thành văn hóa giao thông từ những bài học nhỏ.

Dịp này, Trường THPT Hiệp Bình ra mắt “Câu lạc bộ Pháp luật”, với Đội CSGT Rạch Chiếc đảm nhận vai trò cố vấn, đồng hành trong việc định hướng nội dung sinh hoạt, cập nhật kiến thức pháp luật và tổ chức các hoạt động tuyên truyền.

Tại Trường THCS Cầu Kiệu, Trường THCS Nguyễn Tri Phương và Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Đội Tuần tra dẫn đoàn và Đội CSGT Bàn Cờ phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật giao thông, kết hợp các hội thi như “Vẽ tranh cổ động an toàn giao thông”, “Thiết kế sản phẩm tuyên truyền an toàn giao thông”, thu hút hơn 3.550 học sinh, giáo viên tham gia.

Hình thành văn hóa giao thông từ những bài học nhỏ

Không chỉ học sinh THCS, THPT, công tác tuyên truyền còn được triển khai với học sinh tiểu học và trẻ mầm non bằng những cách tiếp cận phù hợp với lứa tuổi.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nuôi, xã Đông Thạnh, hơn 1.900 học sinh tham gia chuyên đề “Xây dựng kỹ năng an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông”.

Những video thực tế cùng Hội thi “Đường đến trường an toàn, hạnh phúc” giúp các em tiếp cận những kiến thức cơ bản về cách tự bảo vệ mình trên đường đến trường.

Tăng cường tuyên truyền cho trẻ mầm non.

Trong khi đó, tại Trường Mầm non Tân Định, cán bộ CSGT đến với Ngày hội “Bé học an toàn giao thông” giữa thời tiết mưa. Hình ảnh các chiến sĩ CSGT xuất hiện cùng mô tô chuyên dụng tạo sự thích thú, gần gũi, giúp những bài học về an toàn giao thông trở nên dễ nhớ đối với các em nhỏ.

Từ những câu trả lời hồn nhiên như “Sáng nay con có đội mũ bảo hiểm màu đỏ mà!” của một em nhỏ, đến lời nhắc “thấy xe lớn con sẽ nói ba mẹ tránh xa ra, phải đi chậm thôi” của học sinh tiểu học, những kiến thức về an toàn giao thông đang từng bước được hình thành thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày.

CSGT TP.HCM lan tỏa ý thức giao thông trong môi trường học đường.

Với học sinh lớn hơn, những bài học được thể hiện qua các câu hỏi, phần giao lưu, hội thi và sản phẩm tuyên truyền. Qua đó, các em không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn chủ động truyền tải thông điệp về văn hóa giao thông đến bạn bè, gia đình và cộng đồng.

Việc nâng cao hiểu biết, nhận thức và hình thành thói quen ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, lực lượng CSGT TP.HCM tiếp tục đồng hành cùng nhà trường, gia đình và học sinh trong xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ và lan tỏa văn hóa giao thông trong cộng đồng.