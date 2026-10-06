Bí thư Đoàn xã Phú Hòa đoạt giải nhất Hội thi Bí thư Đoàn cấp cơ sở giỏi

Các thí sinh đạt giải tại cuộc thi.

Ngày 6/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang tổ chức Hội thi Bí thư Đoàn cấp cơ sở giỏi tỉnh An Giang năm 2026, với sự tham gia của 6 cán bộ Đoàn cấp cơ sở có kết quả cao nhất qua 4 tuần thi vòng loại Hội thi Bí thư Đoàn cấp cơ sở giỏi toàn quốc.

Các thí sinh trải qua các phần thi về kiến thức công tác Đoàn, kỹ năng nghiệp vụ, thuyết trình, xử lý tình huống và ứng dụng công nghệ.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Lê Vũ Đan Thanh, Bí thư Đoàn xã Phú Hòa; giải nhì cho thí sinh Trần Thị Huệ, Bí thư Đoàn xã Phú An; đồng thời trao 1 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các thí sinh còn lại.