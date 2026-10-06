Tuyên truyền bằng những cách làm gần gũi

Công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông được lực lượng CSGT TP.HCM triển khai tại nhiều cấp học, từ mầm non, tiểu học đến THCS, THPT, với nội dung và phương pháp được điều chỉnh phù hợp từng độ tuổi.

Ngày 5/10, Trạm CSGT Tân Túc phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX Bình Chánh tổ chức tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho gần 700 học sinh, giáo viên.

Tại chương trình, lực lượng CSGT tập trung hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, giải đáp thắc mắc và phân tích các lỗi vi phạm thường gặp ở học sinh như đi sai làn đường, không chấp hành đèn tín hiệu, thiếu chú ý quan sát khi vượt xe… cùng mức phạt và các hình thức xử lý bổ sung.

CSGT TP.HCM làm mới cách tuyên truyền trong trường học.

Các tình huống được minh họa bằng video về tai nạn giao thông. Học sinh đồng thời được kiểm tra, khảo sát kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn thông qua mã QR trên điện thoại thông minh. Hình thức này giúp nội dung tuyên truyền trực quan hơn, đồng thời khuyến khích học sinh chủ động tương tác.

Cùng ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Đoàn phường Hiệp Bình và Trường THPT Hiệp Bình tuyên truyền pháp luật về TTATGT cho 1.900 học sinh.

Thông qua các tình huống thực tế, giao lưu và hỏi đáp, học sinh được hướng dẫn nhận diện những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn, đồng thời trang bị cách phòng tránh khi tham gia giao thông.

Gieo kỹ năng an toàn cho trẻ mầm non.

Dịp này, Trường THPT Hiệp Bình ra mắt “Câu lạc bộ Pháp luật”. Đội CSGT Rạch Chiếc đảm nhận vai trò cố vấn, đồng hành cùng nhà trường trong định hướng nội dung sinh hoạt, cập nhật kiến thức pháp luật và tổ chức các hoạt động tuyên truyền.

Tại Trường THCS Cầu Kiệu, Trường THCS Nguyễn Tri Phương và Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Đội Tuần tra dẫn đoàn và Đội CSGT Bàn Cờ phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật giao thông, kết hợp các hội thi như “Vẽ tranh cổ động an toàn giao thông”, “Thiết kế sản phẩm tuyên truyền an toàn giao thông”, thu hút hơn 3.550 học sinh, giáo viên.

Gieo kỹ năng an toàn cho trẻ mầm non

Hoạt động tuyên truyền cũng được triển khai ở bậc tiểu học và mầm non, với cách tiếp cận nhẹ nhàng, trực quan để trẻ dễ tiếp thu.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nuôi, xã Đông Thạnh, hơn 1.900 học sinh tham gia chuyên đề “Xây dựng kỹ năng an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông”.

Thông qua các video thực tế và Hội thi “Đường đến trường an toàn, hạnh phúc”, các em được trang bị những kiến thức cơ bản về cách tự bảo vệ mình trên đường đến trường.

Tăng cường tuyên truyền cho trẻ mầm non.

Trong khi đó, tại Trường Mầm non Tân Định, cán bộ CSGT tham gia Ngày hội “Bé học an toàn giao thông” trong điều kiện thời tiết mưa. Sự xuất hiện của các chiến sĩ CSGT cùng mô tô chuyên dụng tạo sự thích thú, giúp những quy tắc giao thông vốn khô khan trở nên gần gũi với trẻ nhỏ.

Từ những câu trả lời hồn nhiên của các em về việc đội mũ bảo hiểm đến những lời nhắc về giữ khoảng cách với xe lớn, kiến thức an toàn giao thông từng bước được chuyển thành nhận thức và thói quen trong cuộc sống hằng ngày.

Với học sinh lớn, nội dung tuyên truyền được mở rộng qua giao lưu, hỏi đáp, hội thi và các sản phẩm truyền thông. Qua đó, các em không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn có cơ hội trở thành những người lan tỏa thông điệp về văn hóa giao thông đến bạn bè, gia đình và cộng đồng.

CSGT TP.HCM lan tỏa ý thức giao thông trong môi trường học đường.

Việc nâng cao hiểu biết, hình thành kỹ năng và thói quen ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên là một trong những giải pháp góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm.

Thông qua các hoạt động tại trường học, lực lượng CSGT TP.HCM tiếp tục phối hợp với nhà trường và gia đình xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ.