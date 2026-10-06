Từ giảng đường đến những bài phóng sự: khi ThS. Choi Wonseok và sinh viên DAV cùng kể câu chuyện Việt - Hàn

Từ một chiếc máy quay, một câu hỏi còn nhiều bỡ ngỡ cho đến những cuộc trò chuyện dài hơn dự kiến, mỗi lần ThS. Choi Wonseok và các học trò gặp lại nhau trở thành một “điểm chạm” nhỏ, nơi ngôn ngữ đưa hai nền văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc đến gần nhau hơn.

ThS. Choi Wonseok - Giảng viên thỉnh giảng ngành Hàn Quốc học, Học viện Ngoại giao.

Khi sinh viên mang máy quay đến gặp thầy

Ở Học viện Ngoại giao, những cuộc gặp giữa thầy Choi Wonseok và sinh viên không bắt đầu bằng giáo trình, bảng viết hay một tiết học chính thức.

Đôi khi, tất cả chỉ bắt đầu bằng một lời nhắn rất giản dị: “Thầy ơi, nhóm em đang làm một bài phóng sự…”

Ngoài những sinh viên trực tiếp học tiếng Hàn, thầy Choi còn thường xuyên nhận được lời nhờ hỗ trợ từ sinh viên các khoa khác. Có nhóm cần tìm một nhân vật người Hàn Quốc để phỏng vấn, có nhóm muốn tìm hiểu thêm về văn hóa Hàn Quốc, cũng có những em chỉ đơn giản muốn được nghe một góc nhìn khác về đất nước mà mình đang tìm hiểu.

ThS. Choi Wonseok - Giảng viên Thỉnh giảng ngành Hàn Quốc học, Học viện Ngoại giao.

“Nhiều em tôi chưa từng trực tiếp dạy. Nhưng khi các em nói mình là sinh viên DAV và đang cần hỗ trợ cho một bài tập hay bài phóng sự, nếu có thể giúp được thì tôi luôn cố gắng dành thời gian cho các em”, thầy Choi chia sẻ.

Từ một câu hỏi trong kịch bản, thầy và trò có thể nói sang chuyện đời sống sinh viên, văn hóa ứng xử, phim ảnh, trường học, công việc hay những khác biệt rất nhỏ giữa cách người Việt Nam và người Hàn Quốc suy nghĩ, giao tiếp với nhau.

Và cũng từ những cuộc gặp như thế, ranh giới giữa “người được phỏng vấn” và “người thực hiện phóng sự” dần trở nên gần gũi hơn. Ở đó chỉ còn một người thầy sẵn sàng chia sẻ, và những sinh viên trẻ đang tò mò muốn hiểu thêm về một nền văn hóa khác.

Khi bài phóng sự trở thành một cuộc trao đổi văn hóa

Đối với sinh viên làm truyền thông, việc tìm được một nhân vật để phỏng vấn chỉ là bước đầu tiên.

Khoa Truyền thông quốc tế - Học viện Ngoại giao.

Khó hơn là làm thế nào để đặt đúng câu hỏi, hiểu đúng câu trả lời và kể lại câu chuyện của nhân vật mà không tách rời bối cảnh văn hóa.

Đây cũng là điều thầy Choi thường nhắc sinh viên khi các em tìm đến những chủ đề liên quan đến Hàn Quốc.

Theo thầy, một người Hàn Quốc không thể đại diện cho toàn bộ xã hội Hàn Quốc. Một câu chuyện cá nhân cũng không thể trở thành câu trả lời chung cho hàng triệu con người.

Vì vậy, thay vì chỉ đưa ra một câu trả lời ngắn trước máy quay, thầy thường dành thêm thời gian để giải thích cho sinh viên đâu là trải nghiệm cá nhân, đâu là quan sát xã hội và đâu là những khác biệt đến từ thế hệ, môi trường sống hay nghề nghiệp.

“Có những câu hỏi tưởng như rất đơn giản, chẳng hạn ‘Người Hàn Quốc nghĩ thế nào về…’.’ Nhưng thực tế, không phải tất cả người Hàn đều nghĩ như nhau. Tôi thường nói với sinh viên rằng khi kể về một nền văn hóa khác, mình càng phải thận trọng và nhìn vấn đề rộng hơn”, thầy chia sẻ.

Chính những trao đổi ấy khiến một bài phóng sự đôi khi không còn chỉ là một bài tập để lấy điểm. Sinh viên có thêm cơ hội nhìn Hàn Quốc qua lời kể của một người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam.

Còn người đứng trước ống kính lại có cơ hội nhìn thấy đất nước quê hương của mình qua những câu hỏi của một thế hệ trẻ Việt Nam.

“Các em hỏi tôi về Hàn Quốc, nhưng qua chính những câu hỏi ấy, tôi cũng hiểu thêm rằng người trẻ Việt Nam đang nhìn Hàn Quốc như thế nào,” thầy Choi nói.

Có những câu hỏi khiến thầy phải dừng lại để suy nghĩ. Có những điều tưởng rất quen thuộc với một người Hàn Quốc, nhưng dưới góc nhìn của một sinh viên Việt Nam lại trở nên hoàn toàn mới mẻ.

Người thầy cũng là một người học

Sinh sống tại Việt Nam từ năm 2010, Thầy Choi Wonseok đã có nhiều năm học tập, làm việc và giảng dạy tại các trường đại học, cơ sở giáo dục tại Việt Nam. Thế nhưng theo thầy, hiểu một đất nước không phải là việc có thể đo bằng thời gian. Qua thời gian, thế hệ thay đổi, ngôn ngữ cũng thay đổi. Cách người trẻ giao tiếp đang thay đổi. Mạng xã hội thay đổi. Và cả cách sinh viên Việt Nam nhìn về Hàn Quốc cũng không còn như trước.

Khoa Truyền thông quốc tế - Học viện Ngoại giao.

“Trên lớp, tôi là người dạy. Nhưng có rất nhiều điều sinh viên lại là người dạy tôi về Việt Nam”, thầy Choi chia sẻ. Có khi đó chỉ là một từ mới mà giới trẻ đang dùng. Có khi đó là một xu hướng trên mạng xã hội. Có khi lại là một câu hỏi khiến thầy nhận ra rằng người trẻ Việt Nam đang nhìn Hàn Quốc theo một cách hoàn toàn khác so với những gì mình từng nghĩ.

Vì vậy, với thầy, giao lưu văn hóa chưa bao giờ là con đường một chiều. Người Việt Nam học tiếng Hàn để hiểu về Hàn Quốc. Nhưng một người Hàn Quốc sống tại Việt Nam cũng cần tiếp tục học hỏi để hiểu rõ hơn về Việt Nam.

Những kết nối bắt đầu từ những điều rất nhỏ

Với thầy Choi, học ngoại ngữ không chỉ là hiểu nghĩa của một câu mà còn là hiểu con người và văn hóa đằng sau cách nói ấy. Điều này không chỉ diễn ra trong lớp học mà còn tiếp tục trong các hoạt động thực hành của sinh viên ngoài giờ.

“Có những em chưa từng học trong lớp của tôi, nhưng sau một lần làm phóng sự, mỗi khi gặp lại ở Học viện vẫn chào tôi là thầy. Với tôi, đó là một điều rất ấm áp”, thầy Choi chia sẻ.

Theo thầy, những hoạt động như vậy không chỉ giúp sinh viên hoàn thành một sản phẩm truyền thông. Qua quá trình đặt câu hỏi, phỏng vấn và trao đổi trực tiếp với một người Hàn Quốc, các em còn có cơ hội hiểu rõ hơn về những khác biệt trong ngôn ngữ, cách suy nghĩ và văn hóa giữa hai nước.

Từ một bài phóng sự, một cuộc phỏng vấn hay một câu hỏi nhỏ về tiếng Hàn, những kết nối giữa thầy và trò dần hình thành. Và chính từ những cuộc gặp giản dị ấy, ngôn ngữ trở thành nhịp cầu giúp những người trẻ Việt Nam và một người thầy Hàn Quốc hiểu nhau hơn, đồng thời góp thêm những câu chuyện nhỏ vào hành trình giao lưu Việt - Hàn.