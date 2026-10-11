Đúng là không thể chỉ từ tên gọi của một hội nhóm để kết luận về suy nghĩ hay cách ứng xử của những người tham gia. Cũng không phải người trẻ nào tìm đến những nhóm như vậy đều thực sự “ghét” cha mẹ. Nhưng dù sao, đó là điều không thể chủ quan. Có bạn trẻ chịu áp lực vì cha mẹ kỳ vọng quá cao; có người thường xuyên bị so sánh; cũng có người cảm thấy mọi quyết định của mình đều bị can thiệp. Khi những cảm xúc ấy không tìm được nơi chia sẻ, mạng xã hội dễ trở thành địa chỉ để họ tìm kiếm sự đồng cảm. Nhu cầu được lắng nghe là chính đáng. Nhưng vấn đề là cách các bạn trẻ tìm kiếm sự đồng cảm liệu có tích cực không?

Đừng "ghét"... cha mẹ!. Ảnh minh họa: dantocphattrien.vietnamnet.vn

Một cộng đồng trực tuyến có thể giúp con người chia sẻ, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Nhưng nếu một nhóm chủ yếu để than phiền, chế giễu, xúc phạm hoặc quy kết cha mẹ, nó rất dễ trở thành nơi hội tụ của cảm xúc tiêu cực. Trong không gian ấy, một câu chuyện bức xúc có thể nhanh chóng nhận được hàng loạt lời hưởng ứng. Người đang giận dữ dễ cảm thấy mình hoàn toàn đúng; những lời khuyên bình tĩnh, thiện chí lại khó được tiếp nhận. Vì vậy, từ lời than phiền có thể chuyển thành những câu miệt thị; từ bất đồng có thể thành tâm lý đối đầu. Đáng lo hơn, tâm lý đám đông trên mạng có thể đẩy cảm xúc lên cao hơn thực tế. Khi đang tổn thương, người trẻ dễ bị cuốn theo những lời kích động, những lời rủ rê thực hiện hành vi thiếu suy nghĩ. Một mâu thuẫn gia đình vốn có thể giải quyết bằng đối thoại, nếu bị đẩy lên mạng và chịu tác động của đám đông, đôi khi lại trở thành khủng hoảng khó hàn gắn.

Cần phải nhìn nhận rằng, mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái vốn không hiếm gặp. Khoảng cách thế hệ khiến hai bên có cách nhìn khác nhau về học tập, công việc, tình cảm và các mối quan hệ. Cha mẹ có thể nghĩ mình đang lo lắng, bảo vệ con; trong khi người trẻ lại cảm thấy bị áp đặt. Nếu không chia sẻ, những khác biệt nhỏ rất dễ trở thành khoảng cách lớn.

Bởi vậy, thay vì tìm một nơi để cùng nhau “ghét”, người trẻ cần mạnh dạn nói, trao đổi lại với cha mẹ khi mình áp lực, khi cảm thấy bị so sánh, kiểm soát hoặc chưa được tôn trọng. Cuộc trò chuyện đầu tiên có thể không dễ dàng, nhưng đối thoại luôn mở ra cơ hội để hai bên hiểu nhau hơn. Cha mẹ cũng cần tạo ra một không gian đủ an toàn để con cái có thể mở lòng. Gia đình không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Cha mẹ có thể sai, con cái cũng có thể sai. Điều quan trọng là sau những bất đồng, mỗi người đều muốn tìm về với nhau trong mái ấm gia đình. Đừng để một phút nóng giận và những lời cổ xúy của đám đông xa lạ khiến mình có những hành động phải hối tiếc, tự làm tổn thương bản thân và chính những người đã sinh ra ta.