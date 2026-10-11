Mẹ bạn trai giàu có yêu cầu tôi ký cam kết trước khi kết hôn

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được hưởng tài sản của nhà chồng, nhưng trước ngày cưới, mẹ anh lại đưa cho tôi một bản cam kết và đề nghị tôi ký vào đó với nội dung khiến tôi bắt đầu thấy bất an về cuộc hôn nhân sắp tới.

Bố tôi trước đây làm thợ điện, nay đã nghỉ và nhận sửa chữa lặt vặt tại nhà, còn mẹ bán một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Gia đình không dư dả nhưng bố mẹ luôn cố gắng lo cho hai chị em tôi ăn học và tự lập. Tôi vào làm tại công ty hiện tại gần ba năm. Đây cũng là công ty của gia đình bạn trai, nhưng thời gian đầu tôi hoàn toàn không biết anh là con trai của chủ doanh nghiệp.

Anh phụ trách một mảng kinh doanh, hơn tôi vài tuổi, nói chuyện thẳng thắn và khá dễ gần. Sau một năm làm việc chung, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau. Tôi biết gia đình anh có điều kiện nhưng chưa bao giờ hỏi cụ thể họ có bao nhiêu tài sản. Tôi chỉ biết bố anh gây dựng công ty từ nhiều năm trước và hiện vẫn trực tiếp điều hành, còn mẹ anh cũng tham gia một số công việc của gia đình.

Khi anh nói muốn cưới, tôi đồng ý vì nghĩ cả hai đã đủ hiểu nhau để bước sang một giai đoạn khác. Tôi chưa từng đặt điều kiện rằng sau khi kết hôn phải được bố mẹ anh cho nhà, cho xe hay chia tài sản. Thậm chí, nếu bố mẹ anh cho riêng con trai một căn nhà hay mảnh đất, tôi vẫn hiểu đó là tài sản do họ tạo dựng và họ có quyền quyết định.

Ảnh minh họa.

Nhưng tháng trước, mẹ anh bất ngờ hẹn gặp riêng tôi. Sau khi hỏi về công việc, gia đình và dự định sau khi kết hôn, bà lấy ra một tập giấy và nói muốn tôi đọc trước. Đó là bản cam kết về tài sản trước hôn nhân.

Theo lời bà, gia đình sẽ hỗ trợ cho vợ chồng tôi một căn nhà và một chiếc xe sau khi cưới. Tuy nhiên, những tài sản này sẽ đứng tên riêng con trai bà. Bà muốn tôi cam kết không yêu cầu phân chia hoặc tranh chấp đối với tài sản của gia đình nếu sau này vợ chồng xảy ra vấn đề.

Bà giải thích rằng gia đình không có ý coi thường tôi hay nghĩ tôi đến với con trai vì tiền. Chỉ là họ đã mất nhiều năm gây dựng tài sản nên muốn mọi thứ được xác định rõ từ trước. Những gì bố mẹ anh tạo dựng hoặc cho riêng con trai thì bà muốn được bảo vệ, còn tài sản do hai vợ chồng cùng làm ra sau này sẽ là chuyện khác.

Tôi ngồi nghe mà không biết nên phản ứng thế nào. Tôi hiểu mong muốn bảo vệ tài sản của một gia đình có điều kiện là điều có thể lý giải, nhất là khi bố mẹ anh đã mất nhiều năm gây dựng cơ nghiệp. Nhưng điều khiến tôi khó xử lại là cảm giác mình đang được yêu cầu chứng minh rằng mình không đến với anh vì tiền bằng cách ký vào một tờ giấy trước khi bước vào hôn nhân.

Tôi hỏi liệu đây có phải điều kiện bắt buộc để hai đứa kết hôn hay không. Bà nói không muốn ép tôi, tôi có thể suy nghĩ và trao đổi với anh. Tuy nhiên, bà cũng cho biết gia đình đã thống nhất quan điểm này và mong tôi hiểu.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về cuộc sống sau hôn nhân. Tôi đang làm việc trong chính công ty của gia đình anh. Nếu kết hôn, tôi vừa là vợ của con trai chủ doanh nghiệp, vừa là nhân viên của bố mẹ anh. Khi đó, ranh giới giữa công việc, tiền bạc và đời sống gia đình sẽ được phân định thế nào? Nếu sau này vợ chồng có bất đồng, liệu chuyện tài sản có trở thành một cách để tôi luôn cảm thấy mình đang ở vị trí “người ngoài” trong chính gia đình chồng?

Tôi chưa kể chuyện này với bố mẹ vì sợ họ lo lắng. Gia đình tôi không có nhiều tài sản và cũng chưa bao giờ đặt nặng chuyện con gái phải lấy được người giàu. Bố mẹ chỉ dặn trước khi cưới, tôi cần nhìn xem người đàn ông ấy đối xử với mình thế nào và hai người có thể sống với nhau ra sao.

Tôi yêu anh và không muốn một tờ giấy làm thay đổi quyết định kết hôn. Tôi cũng không cần anh có nhà hay tài sản của bố mẹ mới đồng ý cưới. Nhưng tôi đang phân vân liệu việc thẳng thắn nói rằng mình không thoải mái với bản cam kết có khiến gia đình anh nghĩ tôi thực sự có ý đồ với tài sản hay không.

Có người có thể cho rằng gia đình anh cẩn thận như vậy là hoàn toàn hợp lý: tài sản của bố mẹ thì nên được xác định rõ, hôn nhân không đồng nghĩa với việc một người đương nhiên có quyền đối với tất cả những gì gia đình bên kia đã gây dựng. Nhưng cũng có người sẽ đặt câu hỏi ngược lại: nếu đã xác định tài sản rõ ràng, liệu có nhất thiết phải yêu cầu cô gái sắp trở thành con dâu ký một bản cam kết theo cách khiến cô cảm thấy mình đang phải “chứng minh sự trong sạch”?

Điều khiến tôi băn khoăn nhất lúc này không phải là căn nhà hay chiếc xe, mà là cách chúng tôi sẽ bước vào cuộc hôn nhân này. Tôi nên nói thẳng với bạn trai rằng mình không thoải mái và muốn hai người cùng trao đổi thật rõ về tài sản, công việc cũng như ranh giới với gia đình hai bên, hay nên ký để giữ hòa thuận và coi đó đơn giản là sự sòng phẳng ngay từ đầu?