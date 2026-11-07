Đừng để AI đánh lừa trẻ con

Giờ nghỉ trưa ở cơ quan, thấy anh Tuấn chăm chú xem điện thoại, anh Tùng ngồi bên cạnh liền hỏi:

- Có chuyện gì mà trông ông căng thẳng thế?

Anh Tuấn thở dài:

- Tôi đang tìm lại đoạn hoạt hình hôm trước con xem. Nhân vật thì giống công chúa, siêu anh hùng mà trẻ con thích nhưng nội dung lại kỳ quặc, lời nói và hành động chẳng phù hợp với thiếu nhi chút nào.

Anh Tùng gật gù:

- Hóa ra không chỉ nhà tôi gặp chuyện này. Con tôi cũng hay xem những video như thế. Có hôm, cháu vừa xem vừa cười rồi bắt chước động tác của nhân vật. Tôi hỏi thì cháu bảo các bạn trong lớp cũng xem còn rủ nhau làm theo.

Anh Tuấn kể, trước đây anh thường cho con xem hoạt hình trên điện thoại để tranh thủ làm việc nhà. Nghĩ rằng ứng dụng dành cho trẻ em đã có bộ lọc nội dung, anh không mấy bận tâm. Chỉ đến khi ngồi xem cùng con, anh mới phát hiện một số video có hình ảnh ngộ nghĩnh nhưng tình tiết lại phản cảm, lời thoại khó hiểu, thậm chí chứa nội dung bạo lực, không phù hợp với lứa tuổi.

Anh Tuấn nói:

- Tôi cứ nghĩ hoạt hình thì lành mạnh. Ai ngờ có những video dùng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo nhân vật giống các phim nổi tiếng rồi đưa vào những câu chuyện lệch lạc. Nhìn hình đại diện thì chẳng khác gì video dành cho trẻ nhỏ, nếu không mở ra xem kỹ, người lớn cũng khó nhận biết.

Anh Tùng tiếp lời:

- Đúng là trẻ con dễ bị thu hút bởi màu sắc, âm thanh và nhân vật quen thuộc. Mà video ngắn cứ hết đoạn này lại tự chuyển sang đoạn khác, các cháu xem mãi không chán. Đáng lo hơn, nội dung trên mạng còn theo trẻ đến trường. Một đứa bắt chước, mấy đứa khác thấy vui lại làm theo, lâu dần thành trò đùa của cả nhóm.

Câu chuyện khiến anh Tuấn nhớ đến lần con trai đi học về, liên tục lặp lại những lời nói và động tác kỳ quặc trong một video. Khi anh hỏi, cháu hồn nhiên đáp rằng các bạn đều làm như vậy. Anh vừa bất ngờ, vừa lo lắng bởi con chưa đủ khả năng hiểu hết ý nghĩa của những gì mình xem, càng khó tự phân biệt đâu là trò đùa vô hại, đâu là hành vi không nên bắt chước.

- Tôi nghĩ, cấm con dùng điện thoại hoàn toàn cũng khó. Quan trọng là mình phải biết con xem gì, xem cùng con và giải thích khi cần.

Anh Tùng đồng tình, cho biết từ khi phát hiện con xem video không phù hợp, vợ chồng anh đã kiểm tra lịch sử xem, lựa chọn kênh đáng tin cậy và tắt tính năng tự động phát. Vợ chồng anh cũng quy định thời gian sử dụng thiết bị, dành thêm thời gian chơi cùng con, khuyến khích cháu đọc sách và tham gia hoạt động ngoài trời.

Anh Tuấn cho rằng, bên cạnh trách nhiệm của gia đình, các nền tảng cung cấp nội dung cần kiểm duyệt chặt chẽ hơn, kịp thời phát hiện và xử lý những kênh dùng AI tạo video giả dạng hoạt hình thiếu nhi để câu lượt xem. Phụ huynh cũng nên chủ động báo cáo nội dung vi phạm, phối hợp với nhà trường hướng dẫn trẻ sử dụng Internet an toàn.

Tiếng chuông báo giờ làm việc vang lên, hai người đứng dậy trở về phòng. Trước khi đi, anh Tuấn nói vui:

- Từ nay chắc phải dành thời gian xem hoạt hình cùng con thôi. Chứ cứ nghĩ giao điện thoại cho con là yên tâm thì không ổn rồi!

Anh Tùng cười, gật đầu đồng tình. Câu chuyện nhỏ giữa hai người đồng nghiệp gợi ra một vấn đề không nhỏ trong nhiều gia đình hiện nay: Hoạt hình không phải lúc nào cũng dành cho trẻ em, nhất là khi công nghệ AI có thể biến những hình ảnh quen thuộc thành lớp vỏ che giấu nội dung độc hại. Để bảo vệ con trẻ, cha mẹ không chỉ cần kiểm soát thiết bị mà còn phải quan tâm đến thế giới nội dung các em tiếp xúc mỗi ngày, đồng hành, giải thích và giúp con hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn.