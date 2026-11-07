Tuổi 62 sở hữu mảnh đất 10 tỷ đồng, dự định chia cho hai con rể nhưng một chuyện khiến người mẹ muốn 'quay xe'

Tuổi già vốn là quãng thời gian cha mẹ mong được an hưởng sau nhiều năm vất vả nuôi dạy con cái. Thế nhưng, khi bệnh tật bất ngờ ập đến, những khoản chi phí chữa trị có thể khiến mọi dự tính ban đầu đảo lộn.

Cùng với nỗi lo sức khỏe, chuyện phân chia tài sản và nhờ cậy con cái cũng trở thành điều khó xử, nhất là khi cha mẹ luôn muốn giữ sự công bằng và hòa thuận trong gia đình.

BĂN KHOĂN CHUYỆN DƯỠNG GIÀ

Mới đây, một người phụ nữ 62 tuổi đã chia sẻ nỗi lòng khi cuộc sống khiến bà phải tính toán lại chuyện tài chính, tài sản và cả cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình.

“Hai vợ chồng tôi năm nay 62 tuổi, đều đã nghỉ hưu, tổng lương hưu mỗi tháng được 15 triệu đồng. Sống ở quê, nếu không đau ốm thì số tiền này cũng đủ chi tiêu. Nhưng chồng tôi vừa mắc bệnh nan y, mỗi tháng riêng tiền thuốc đã hết 10 triệu đồng.

Tôi có hai con gái đã lập gia đình, các con và hai con rể đều rất ngoan ngoãn, hiếu thảo. Vợ chồng tôi có 600m2 đất, chia thành hai phần, giá trị hiện tại tổng cộng khoảng 10 tỷ đồng.

Tôi đã gọi hai con rể lại nói chuyện và dự định sau này sẽ cho mỗi đứa một phần đất như nhau. Đổi lại, hiện tại hai con sẽ cùng hỗ trợ tiền thuốc men và sinh hoạt cho bố mẹ, mỗi tháng tổng cộng 10 triệu đồng.

Vì điều kiện kinh tế khác nhau nên con rể cả khá hơn sẽ đóng 7 triệu đồng, con rể thứ hai kinh tế khó khăn hơn đóng 3 triệu đồng. Cả hai đều đồng ý.

Thế nhưng sau một thời gian, tôi cảm nhận con rể cả có vẻ không vui, dù vẫn đóng góp đầy đủ. Điều đó khiến tôi rất băn khoăn, không biết cách sắp xếp của mình có hợp lý không?

Tôi đã bàn với chồng hay là bán một phần đất để lấy tiền dưỡng già, chủ động tiền thuốc men, không phải phiền đến các con nữa, phần còn lại sẽ chia cho hai con như dự định. Nhưng chồng tôi lại không đồng ý. Rất mong mọi người cho lời khuyên”.

Từ góc nhìn thực tế, một ý kiến cho rằng vợ chồng lớn tuổi nên chủ động lo liệu cuộc sống của mình thay vì đặt trách nhiệm chăm sóc lên vai các con khi tài sản vẫn chưa được phân chia rõ ràng.

“Mình lo phần mình thôi ạ. Đất thì chưa cho mà đã hứa hẹn xong lại bảo hai con chịu trách nhiệm. Tâm lý ai cũng thế thôi ạ. Đất sang tên vào tay mới yên tâm còn không tất cả chỉ là lời hứa suông. Tâm lý ai chả vậy. Nên hai bác tự lo cho mình, con cái hỗ trợ tý nào hay tý đấy chứ không thể quy trách nhiệm rồi vẽ bánh được, đã thế lại đóng góp không đều thì khó chịu là đúng rồi”.

Cùng quan điểm cha mẹ nên giữ quyền chủ động về tài chính, một thành viên khuyên hai vợ chồng bán bớt đất để có tiền dưỡng già, phần tài sản còn lại sẽ được phân chia theo di chúc.

“Bán một phần đi để dưỡng già. Số còn lại để di chúc chia cho con sau. Mặc dù là báo hiếu nhưng cái này là tự nguyện mỗi người. Chưa kể chia người thấp người cao người ta cũng sinh ra lòng đố kị so sánh. Tốt nhất thân mình mình lo. Để lại cho con ít thôi. Đời cua cua máy đời cáy cáy đào”.

Một phương án cụ thể hơn được đưa ra là bán 200m2 đất, 100m2 giữ làm đất sau này thờ cúng, phần đất còn lại chia đều cho hai con gái.

“Theo mình nếu 600m2 này nên bán đi 200m2 lấy tiền dưỡng già và thuốc men. Chia cho hai con mỗi bạn 150m2, còn lại 100m2 làm chỗ thờ cúng sau này (chỗ đi về sau này, nhưng 100m này cần tính toán bìa đỏ tên ai hay như thế nào cho có tình có lý).

Hai bác nên chủ động tuổi già không cần phụ thuộc hay xem thái độ sắc mặt ai cả. Còn về phần các con gái và con rể ai có tâm và có lòng hiếu kính thì tùy tâm họ thôi. Nước mắt mãi mãi chảy xuôi, mình có thể yêu thương và cho con vô điều kiện nhưng con thì chưa chắc đã yêu thương mình như vậy.

Phúc phần mỗi người không ai giống ai. Nhưng để giữ nhà thì hai bác thật công bằng nhé, tránh sau này chị em lại so bì tị nhau. Kính chúc hai bác mạnh khỏe, gia đình thuận hòa vui vẻ”.

Không nhất thiết phải bán một phần đất quá lớn, một người khác đề xuất vợ chồng bà chỉ cần chuyển nhượng 100m2 để có thêm khoản dự phòng cho tuổi già. Phần đất còn lại sẽ được chia đều cho hai người con.

“Bác cắt bán 100m2, hai bác có thể vẫn đủ chi tiêu với mức lương hiện tại, hai bác tự do không phải phụ thuộc ai bác ạ. Đất nếu con bác ai mua được thì bố mẹ bán cho 100m2 đó. Nếu con bác không mua được thì bán ra bên ngoài. Còn lại 500m2 chia đều hai đứa là hợp lý bác ạ”.

CHUẨN BỊ TÀI CHÍNH TUỔI GIÀ VÀ CHIA TÀI SẢN CHO CON

Người cao tuổi cần chủ động chuẩn bị tài chính cho cuộc sống sau nghỉ hưu bởi đây là giai đoạn thu nhập thường giảm trong khi nhu cầu chi tiêu, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe, có xu hướng tăng lên.

Một trong những việc cần làm là xác định rõ các khoản chi tiêu thiết yếu trong cuộc sống hằng tháng, từ tiền ăn uống, điện nước, đi lại đến chi phí y tế. Trên cơ sở đó, người cao tuổi có thể cân đối nguồn thu từ lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền cho thuê nhà đất hoặc những khoản thu nhập khác để xây dựng kế hoạch chi tiêu phù hợp.

Đặc biệt, nên dành riêng một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ như bệnh nặng, phải điều trị dài ngày hoặc cần chăm sóc tại nhà. Khoản tiền này nên được giữ ở hình thức dễ tiếp cận, tránh dồn toàn bộ tài sản vào những khoản đầu tư khó chuyển đổi thành tiền mặt.

Bên cạnh đó, việc duy trì bảo hiểm y tế và tìm hiểu các chính sách hỗ trợ dành cho người cao tuổi cũng rất cần thiết. Đây là những nguồn hỗ trợ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi sức khỏe suy giảm.

Việc duy trì bảo hiểm y tế và tìm hiểu các chính sách hỗ trợ dành cho người cao tuổi cũng rất cần thiết

Người cao tuổi cũng nên quan tâm đến việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, quản lý các bệnh lý đang mắc và duy trì lối sống lành mạnh. Chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn hạn chế nguy cơ phát sinh những khoản chi phí điều trị lớn trong tương lai.

Đối với những người có tài sản giá trị lớn như nhà đất, việc phân chia cho con cái cần được cân nhắc thận trọng. Tâm lý muốn trao tài sản cho con khi còn sống để các con có điều kiện phát triển cuộc sống là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, không nên vì muốn hỗ trợ con mà chuyển giao toàn bộ tài sản khi bản thân vẫn cần nguồn lực để bảo đảm cuộc sống lâu dài. Nhà đất không chỉ có giá trị tích lũy mà còn có thể là nguồn thu nhập từ cho thuê, phương án dự phòng khi cần tiền chữa bệnh hoặc tài sản để chuyển đổi thành tiền khi tuổi già phát sinh nhu cầu chăm sóc đặc biệt.

Về việc phân chia tài sản, sự công bằng giữa các con không nhất thiết chỉ được tính bằng giá trị tài sản mỗi người nhận được. Hoàn cảnh kinh tế, nhu cầu thực tế và những hỗ trợ mà mỗi người đã nhận trong quá trình trưởng thành cũng có thể là những yếu tố cần được cân nhắc.

Tuy nhiên, điều quan trọng là cha mẹ cần trao đổi rõ ràng về dự định phân chia, tránh hứa hẹn thiếu cụ thể hoặc đưa ra những thỏa thuận khiến các thành viên hiểu khác nhau về quyền lợi và trách nhiệm. Việc minh bạch ngay từ đầu sẽ giúp hạn chế tâm lý so sánh, đồng thời tránh để chuyện tài sản trở thành nguyên nhân ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh chị em.

Đặc biệt, việc hỗ trợ tài chính cho cha mẹ và việc nhận tài sản thừa kế nên được nhìn nhận là hai vấn đề có liên quan nhưng không nên mặc nhiên đánh đồng. Con cái có thể cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc cha mẹ tùy theo điều kiện, khả năng và hoàn cảnh của mỗi gia đình.

Trong khi đó, cha mẹ cần có kế hoạch tài chính riêng, không nên đặt toàn bộ sự an tâm của tuổi già vào những cam kết hỗ trợ chưa được tính toán cụ thể. Khi các thành viên cùng trao đổi thẳng thắn về chi phí sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và khả năng đóng góp, những bất đồng liên quan đến tiền bạc cũng có thể được hạn chế.