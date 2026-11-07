Bí quyết xây dựng thói quen đọc sách mỗi ngày

Đọc sách là thói quen có thể được hình thành và duy trì dễ dàng hơn thông qua việc luyện tập thường xuyên. Ảnh: New York Times.

Đọc sách là thói quen có thể được hình thành và duy trì dễ dàng hơn thông qua việc luyện tập thường xuyên. Ban đầu, việc đọc có thể tốn nhiều thời gian, gây mệt mỏi và khiến người đọc dễ nản lòng. Tuy nhiên, khi duy trì đều đặn, hoạt động này sẽ dần trở nên thú vị và mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Thói quen đọc sách không chỉ giúp giảm căng thẳng, cải thiện trí nhớ mà còn góp phần hạn chế sự suy giảm các chức năng nhận thức. Chuyên gia đưa ra 7 cách để xây dựng thói quen đọc sách đều đặn, theo Savvy Tokyo.

Tự hỏi bản thân vì sao bạn muốn đọc nhiều hơn

Trước hết, mỗi người cần xác định mục đích đọc sách của mình: nâng cao kiến thức, trau dồi kỹ năng, cập nhật thông tin trong một lĩnh vực cụ thể hay đơn giản là tìm kiếm niềm vui qua những câu chuyện hư cấu.

Việc xác định động lực của bản thân sẽ giúp mỗi người xây dựng thói quen đọc phù hợp và duy trì lâu dài. Ảnh: New York Times.

Do mục đích đọc sách mang tính cá nhân, việc xác định động lực sẽ giúp mỗi người xây dựng thói quen đọc phù hợp và duy trì lâu dài, thay vì bị chi phối bởi thành tựu của người khác. Bên cạnh đó, thường xuyên nhìn lại lý do bắt đầu cũng là cách để củng cố động lực và kiên trì với thói quen này.

Biến việc đọc sách thành một thói quen

Mong muốn đọc nhiều hơn là bước khởi đầu cần thiết, nhưng chưa đủ để hình thành một thói quen bền vững. Thay vì dừng lại ở ý định chung chung, mỗi người cần đưa việc đọc sách vào lịch sinh hoạt hàng ngày.

Để duy trì thói quen đọc, có thể kết hợp hoạt động này với những việc vốn đã diễn ra thường xuyên trong ngày. Chẳng hạn, cha mẹ có thể đọc sách cùng con trước giờ đi ngủ. Khi được lồng ghép vào nếp sinh hoạt hàng ngày, việc đọc sách sẽ dần trở thành một hoạt động quen thuộc, giúp mỗi người duy trì thói quen lâu dài.

Đặt mục tiêu đọc sách hàng ngày và duy trì đều đặn

Đặt mục tiêu đọc sách mỗi ngày thường hiệu quả hơn mục tiêu theo tháng vì những mục tiêu dài hạn dễ bị trì hoãn. Để theo dõi tiến độ và nâng cao khả năng hoàn thành mục tiêu, người đọc nên chia nhỏ thời lượng đọc thành những phần phù hợp với quỹ thời gian và nhịp sống hàng ngày.

Quan trọng nhất là duy trì sự đều đặn, thay vì đặt mục tiêu quá cao ngay từ đầu. Ảnh: New York Times.

Một cách hữu ích là kết hợp việc đọc sách với những hoạt động đã trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên. Chẳng hạn, có thể dành 30 phút đọc sách mỗi ngày trong lúc di chuyển. Việc gắn hoạt động đọc với một thói quen sẵn có giúp duy trì tính đều đặn, từ đó từng bước hình thành nếp đọc sách lâu dài.

Nếu gặp khó khăn trong việc duy trì mục tiêu, hãy bắt đầu với thời lượng thật ngắn, đủ để giảm cảm giác ngại bắt đầu. Khi đã hình thành thói quen mở sách và đọc mỗi ngày, người đọc có thể chủ động kéo dài thời gian tùy theo điều kiện và mức độ tập trung.

Loại bỏ các yếu tố gây xao nhãng

Không gian đọc phù hợp giúp người đọc duy trì sự tập trung. Dù không phải yếu tố gây xao nhãng nào cũng có thể kiểm soát, mỗi người vẫn có thể chủ động hạn chế nhiều tác nhân từ môi trường xung quanh, như điện thoại di động.

Để tránh bị gián đoạn, nên chuyển điện thoại sang chế độ im lặng và đặt thiết bị ngoài tầm với. Đồng thời, hãy chủ động loại bỏ những yếu tố có thể làm phân tán sự chú ý, dành thời gian đọc sách trong một không gian yên tĩnh.

Bắt đầu với những cuốn sách mỏng

Độ dài của sách là một trong những yếu tố có thể khiến việc hình thành thói quen đọc trở nên khó khăn. Không ít người từng bắt đầu đọc một cuốn sách nhưng bỏ dở giữa chừng. Khi quay lại sau một thời gian dài, họ không còn nhớ rõ nội dung, phải đọc lại từ đầu và dần mất đi hứng thú.

Truyện ngắn và tuyển tập truyện là những lựa chọn phù hợp cho người mới xây dựng thói quen đọc sách, bởi có thể đọc trọn vẹn một câu chuyện chỉ trong một lần. Hoàn thành một tác phẩm mang lại cảm giác hài lòng, đồng thời tạo động lực để tiếp tục đọc trong những lần sau. Đây cũng là bước khởi đầu giúp người đọc từng bước làm quen với những tác phẩm dài và có nội dung chuyên sâu hơn, kể cả những cuốn sách đã bị bỏ quên trên kệ trong thời gian dài.

Tận hưởng quá trình đọc

Đọc sách không phải là nghĩa vụ và cũng không nên trở thành một áp lực. Niềm vui và sự hứng thú chính là những động lực quan trọng giúp duy trì thói quen đọc lâu dài.

Điều quan trọng là tìm thấy niềm vui trong quá trình đọc, thay vì chạy theo số lượng sách đã hoàn thành. Ảnh: New York Times.

Khi việc đọc trở thành một trách nhiệm bắt buộc, đặc biệt là quan niệm rằng đã bắt đầu một cuốn sách thì nhất định phải đọc đến trang cuối cùng, trải nghiệm đọc có thể mất đi sự thoải mái vốn có. Vì vậy, cần tránh xem đọc sách như một nhiệm vụ phải hoàn thành. Người đọc không nhất thiết phải tiếp tục với những cuốn sách không phù hợp với sở thích của mình. Thay vào đó, có thể chủ động dừng đọc và dành thời gian cho những tác phẩm thực sự tạo được hứng thú.

Đọc theo sở thích cá nhân

Không nhất thiết phải lựa chọn sách về khởi nghiệp, lịch sử loài người, văn học hay phát triển bản thân nếu những chủ đề này không thực sự thu hút bạn. Sở thích thường gắn liền với cảm xúc và có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Vì vậy, lựa chọn sách phù hợp với mối quan tâm của bản thân là một trong những cách giúp duy trì hứng thú đọc.

Bên cạnh đó, đọc sách theo sở thích không có nghĩa là chỉ giới hạn bản thân trong những thể loại quen thuộc. Khi thói quen đọc đã được duy trì ổn định, người đọc có thể thử sức với những cuốn sách thuộc lĩnh vực mới, kể cả những tác phẩm trước đây chưa từng nghĩ đến. Đây cũng là cơ hội để khám phá những mối quan tâm và niềm đam mê mới.