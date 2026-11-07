Phát hiện ung thư sàn miệng sau hơn 1 năm tưởng tổn thương lành tính

Phẫu thuật cắt bỏ khối u và tái tạo sàn miệng tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Video: Văn Thành

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng khoang miệng. Vết loét lớn ở mặt dưới lưỡi gây khó khăn trong ăn uống và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày.

Theo khai thác tiền sử, bệnh nhân có thói quen sử dụng rượu bia và các chất kích thích trong thời gian dài, đồng thời đang điều trị bệnh đái tháo đường.

Đáng chú ý, hơn 1 năm trước, ông từng phát hiện một nốt nhỏ dưới lưỡi và được sinh thiết tại một cơ sở y tế khác với kết quả lành tính. Vì vậy, người bệnh đã không tiếp tục theo dõi tổn thương.

Khoảng 1 tháng gần đây, tổn thương dưới lưỡi tăng nhanh kích thước, lan rộng và gây đau nhiều. Tình trạng này khiến bệnh nhân phải đến Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội thăm khám. Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc ung thư sàn miệng, loại mô bệnh học carcinoma tế bào vảy, giai đoạn T2N1M0.

Sau khi hội chẩn, Hội đồng chuyên môn của bệnh viện quyết định phẫu thuật triệt căn cho bệnh nhân. Do khối u nằm ở mặt dưới lưỡi và sàn miệng, ca phẫu thuật đòi hỏi phải cắt bỏ tổn thương với diện rộng, đồng thời xử lý hạch cổ hai bên nhằm kiểm soát bệnh.

Hình ảnh khối u sàn miệng của bệnh nhân trên phim chẩn đoán hình ảnh (vùng khoanh đỏ). Ảnh: BV

TS.BS Đàm Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, cho biết phẫu thuật cắt bỏ khối u diện rộng sẽ để lại khoảng khuyết hổng lớn tại sàn miệng. Việc phục hồi vùng tổn thương gặp nhiều khó khăn do cấu trúc giải phẫu phức tạp.

Nếu không được tái tạo phù hợp, bệnh nhân có nguy cơ gặp các biến chứng như hoại tử mô, rò nước bọt, đồng thời bị ảnh hưởng đến chức năng nuốt và phát âm.

Để khắc phục khuyết hổng sau cắt u, các bác sĩ lựa chọn phương pháp tái tạo bằng vạt rãnh mũi má. Đây là vạt mô được lấy từ vùng rãnh mũi má, có cuống mạch nuôi từ hệ thống động mạch mặt, giúp cung cấp máu cho phần mô được sử dụng để che phủ vùng khuyết hổng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện. Sau 7 ngày, vết mổ khô, tình trạng phù nề còn nhẹ; phần vạt mô tái tạo có diễn biến thuận lợi, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được hướng dẫn tập vận động lưỡi nhằm phục hồi dần chức năng ăn uống và phát âm.

Bác sĩ thăm khám, đánh giá tình trạng hồi phục của người bệnh sau phẫu thuật cắt u và tái tạo sàn miệng. Ảnh: BV

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo ung thư khoang miệng, trong đó có ung thư sàn miệng, có thể biểu hiện ban đầu dưới dạng những tổn thương dễ nhầm với viêm loét hoặc nhiệt miệng thông thường.

Các yếu tố nguy cơ thường gặp gồm hút thuốc lá, sử dụng rượu bia kéo dài và nhai trầu. Một số yếu tố khác như vệ sinh răng miệng kém và nhiễm virus HPV cũng cần được lưu ý.

Khác với nhiệt miệng thông thường thường tự khỏi sau 7-10 ngày, những vết loét kéo dài trên 2 tuần không lành, có xu hướng lan rộng, đau tăng hoặc xuất hiện vùng mô cứng bất thường cần được thăm khám. Người dân không nên chủ quan với các tổn thương dai dẳng trong khoang miệng, đặc biệt khi chúng thay đổi kích thước hoặc tính chất. Việc đến cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm tra, xác định nguyên nhân và theo dõi phù hợp giúp tránh bỏ sót những dấu hiệu bệnh lý nghiêm trọng.