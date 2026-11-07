'Quả quý tộc' đỏ mọng, nổi tiếng xa xỉ, nay đã xuất hiện trong vườn nhà nông Việt, giàu vitamin và chất chống oxy hóa

Loại quả ngoại nhập đắt đỏ, Việt Nam đã trồng thử nghiệm thành công

Cherry, còn gọi là quả anh đào, là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ màu sắc nổi bật và hương vị đặc trưng. Quả có hình tròn nhỏ, đường kính thường khoảng 1–3cm, lớp vỏ nhẵn bóng, căng mọng.

Tùy giống, cherry khi chín có thể mang màu đỏ tươi, đỏ sẫm, tím đen hoặc vàng pha hồng. Bên trong là phần thịt mọng nước, bao quanh một hạt cứng.

Khi thưởng thức, cherry có vị ngọt thanh xen chút chua nhẹ, phần thịt giòn chắc và mùi thơm dễ chịu. Những quả chín đỏ sẫm thường được ưa chuộng nhờ vị ngọt đậm, trong khi cherry vàng có màu sắc bắt mắt và hương vị nhẹ nhàng hơn.

Trước đây, cherry chủ yếu được biết đến là trái cây nhập khẩu, thường xuất hiện tại các cửa hàng hoa quả cao cấp hoặc siêu thị.

Tại Việt Nam, cherry được nhập từ nhiều quốc gia như Mỹ, Chile, Australia và New Zealand. Mỗi nguồn hàng có mùa vụ, đặc điểm và mức giá khác nhau. Chẳng hạn, cherry Mỹ thường vào mùa từ khoảng tháng 5 đến tháng 8, trong khi cherry Chile được nhập khẩu nhiều vào dịp cuối năm và đầu năm sau.

Trên thị trường, loại quả này có giá tham khảo khoảng 200.000–800.000 đồng/kg ở một số thời điểm. Giá bán thực tế còn phụ thuộc vào xuất xứ, kích thước, chất lượng và mùa vụ.

Đáng chú ý, Việt Nam đã ghi nhận mô hình trồng thử nghiệm cherry giống Brazil tại Khánh Hòa cho kết quả khả quan. Cây sinh trưởng ổn định và có khả năng ra quả. Trong quá trình chín, trái chuyển màu từ xanh nhạt sang vàng hồng, đỏ thẫm rồi tím đen. Quả có vị chua thanh, ngọt dịu, mang nét đặc trưng riêng so với nhiều loại cherry nhập khẩu phổ biến.

Tuy nhiên, cần phân biệt cherry Brazil trồng thử nghiệm với các giống cherry ngọt nhập khẩu thường thấy trên thị trường. Đây không nhất thiết là cùng một loài, nên hình dáng, hương vị và điều kiện canh tác có thể khác nhau.

Việc trồng thử nghiệm cho kết quả khả quan mở ra thêm khả năng phát triển các giống cây ăn quả mới tại Việt Nam, song chưa đồng nghĩa với việc cherry đã được sản xuất đại trà hoặc có thể thay thế nguồn hàng nhập khẩu.

Cherry giàu chất chống oxy hóa, mang lại những lợi ích gì?

Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, cherry còn được đánh giá cao nhờ chứa vitamin C, kali, chất xơ và nhiều hợp chất thực vật có lợi.

Bổ sung chất chống oxy hóa

Cherry chứa anthocyanin, quercetin và một số hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa.

Những thành phần này tham gia bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, góp phần hỗ trợ sức khỏe khi được bổ sung trong chế độ ăn đa dạng. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định chỉ cần ăn cherry là có thể ngăn ngừa các bệnh mạn tính.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Kali có trong cherry là khoáng chất cần thiết cho hoạt động bình thường của tim và quá trình điều hòa huyết áp.

Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa trong loại quả này cũng đang được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ giảm viêm và cải thiện một số chỉ số liên quan đến sức khỏe tim mạch.

Cherry vốn là loại quả nhập khẩu có giá đắt đỏ - Ảnh chụp màn hình

Có thể hỗ trợ giấc ngủ

Một số giống cherry chua chứa melatonin tự nhiên, hormone tham gia điều chỉnh chu kỳ ngủ và thức của cơ thể.

Một số nghiên cứu về nước ép cherry chua ghi nhận khả năng cải thiện thời lượng hoặc chất lượng giấc ngủ ở một số người. Dù vậy, hiệu quả còn phụ thuộc vào từng cá nhân và không thể xem cherry là phương pháp điều trị mất ngủ.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Cherry cung cấp chất xơ, góp phần duy trì nhu động ruột và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động bình thường. Hàm lượng nước cùng chất xơ trong quả còn giúp tạo cảm giác no, phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn uống cân đối.

Hỗ trợ phục hồi sau vận động

Một số nghiên cứu cho thấy nước ép cherry chua có tiềm năng hỗ trợ giảm cảm giác đau nhức cơ sau các bài tập cường độ cao.

Tác dụng này có thể liên quan đến các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm tự nhiên. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu chưa đủ để khẳng định hiệu quả giống nhau ở tất cả mọi người.

Bổ sung vitamin C, hỗ trợ làn da

Vitamin C trong cherry cần thiết cho hoạt động của hệ miễn dịch và quá trình tổng hợp collagen, góp phần duy trì cấu trúc da. Ngoài ra, các hợp chất chống oxy hóa trong quả cũng tham gia bảo vệ tế bào trước tác động của quá trình oxy hóa.

Để thưởng thức cherry ngon, người mua nên chọn những quả căng mọng, vỏ sáng bóng, cuống còn xanh và không có dấu hiệu dập nát. Sau khi mua, cherry nên được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Không nên rửa trước khi cất lâu ngày vì độ ẩm có thể khiến quả nhanh hỏng. Khi ăn, cần rửa sạch và bỏ phần hạt cứng ở giữa.

Với hương vị hấp dẫn và giá trị dinh dưỡng đáng chú ý, cherry là loại trái cây có thể bổ sung vào thực đơn gia đình. Việc xuất hiện những mô hình trồng thử nghiệm tại Việt Nam cũng cho thấy tiềm năng phát triển thêm các giống cây ăn quả mới trong tương lai.