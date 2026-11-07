Nên làm gì trong tiết Lập đông 2026?

Theo lịch vạn niên và quy luật vận hành của thiên văn học, tiết Lập đông năm 2026 bắt đầu vào thứ Bảy, ngày 7/11 dương lịch (tức ngày 29/9 âm lịch).

Có gì thay đổi sau tiết Lập đông?

Lập đông là một trong 24 tiết khí trong năm, đánh dấu thời điểm bắt đầu của mùa đông. Trong quan niệm truyền thống, đây không chỉ là sự chuyển biến về thời tiết khi không khí lạnh bắt đầu tràn về, vạn vật thu mình lại để tích trữ năng lượng, mà còn là mốc thời gian mang ý nghĩa sinh học đặc biệt, cần chú trọng sức khỏe.

Khi bước sang tiết Lập đông, nhịp sống dường như chậm lại, con người cũng cần có sự điều chỉnh thích nghi từ sinh hoạt, dinh dưỡng cho đến tâm trạng để giữ gìn sức khỏe, đón nhận bình an và vun bồi phúc khí cho chặng đường cuối năm.

Lập đông là thời điểm thích hợp để thay đổi thói quen sinh hoạt, thích nghi với gió mùa. (Ảnh: Minh Đức)

Lập đông là một trong 8 tiết khí quan trọng nhất bên cạnh Lập xuân, Xuân phân, Lập hạ, Hạ chí, Lập thu, Thu phân, Đông chí. Các tiết khí này báo hiệu một cách chuẩn xác, rõ ràng quá trình chuyển đổi của bốn mùa.

Tiết Lập đông kéo dài xuyên suốt 15 ngày cho đến trước khi tiết Tiểu tuyết xuất hiện. Khoảng thời gian này, mặt trời nằm ở kinh độ 225°, ánh nắng chiếu lệch hẳn về Nam bán cầu, khiến Bắc bán cầu nhận được rất ít nhiệt lượng. Hệ quả là ban ngày ngắn lại đáng kể, ban đêm dài ra rõ rệt và nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh.

Tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đây là lúc những đợt gió mùa Đông Bắc đầu tiên sẽ tràn về. Không khí hanh khô của mùa thu nhường chỗ cho cái lạnh se đặc trưng, đi kèm sương mù vào buổi sáng sớm và những luồng gió buốt khi đêm xuống.

Lập đông là thời điểm gió mùa về, nhiệt độ giảm sâu. (Ảnh: Minh Đức)

Những việc nên làm trong tiết Lập đông 2026

Khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột, cơ thể con người phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để duy trì thân nhiệt ở mức ổn định. Theo y học cổ truyền, ngày Lập đông là thời điểm vàng để “tẩm bổ”, đặc biệt là bồi bổ thận khí và gia tăng sức đề kháng, chuẩn bị cho mùa xuân sắp đến.

Điều chỉnh chế độ ăn

Bạn nên bổ sung vào thực đơn hằng ngày các loại thực phẩm có tính ấm, giàu năng lượng như thịt bò, thịt gà, thịt dê, cùng các loại hạt ngũ cốc như óc chó, hạnh nhân, hạt sen. Việc tăng cường các gia vị có tính cay ấm nhẹ như gừng, tỏi, tiêu, hành tây trong các món ăn không chỉ kích thích vị giác mà còn giúp làm ấm tỳ vị, hỗ trợ lưu thông khí huyết. Mâm cơm gia đình nên có thêm món canh hầm nhừ là liệu pháp tuyệt vời nhất để giữ ấm cơ thể từ bên trong.

Dọn dẹp phòng

Bước sang Lập đông cũng là thời điểm thích hợp để dọn dẹp lại toàn bộ không gian sống, tạo sự thông thoáng nhưng vẫn giữ được độ ấm cúng cho căn nhà. Bạn nên tranh thủ những ngày có nắng nhẹ để giặt giũ, phơi phóng lại chăn màn, ga gối, quần áo mùa đông vốn đã cất giấu nhiều tháng trong tủ.

Việc làm này giúp loại bỏ bụi bẩn, nấm mốc và vi khuẩn tích tụ, tránh gây kích ứng da hay các bệnh về đường hô hấp khi đem ra sử dụng. Bên cạnh đó, việc bài trí lại nhà cửa ngăn nắp, cất đi những vật dụng mùa hè mỏng nhẹ và thay bằng những gam màu trầm ấm sẽ tạo cảm giác bình an, dễ chịu cho mọi thành viên trong gia đình khi trở về nhà sau một ngày làm việc ngoài trời lạnh.

Giữ ấm cơ thể

Cái lạnh sương muối đầu đông rất dễ làm bùng phát các bệnh lý về đường hô hấp như viêm họng, viêm phế quản, hay các biến chứng về khớp và tim mạch, đặc biệt là ở người cao tuổi và trẻ nhỏ. Trong ngày Lập đông và suốt giai đoạn này, việc chủ động giữ ấm cơ thể là ưu tiên hàng đầu.

Bạn cần đặc biệt chú ý giữ ấm các vùng trọng yếu như cổ, ngực, thắt lưng, bàn chân và bàn tay. Trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng sớm hay lúc chiều muộn, hãy trang bị đầy đủ áo khoác, khăn quàng cổ và khẩu trang.

Một thói quen rất tốt nên duy trì trong ngày Lập đông là ngâm chân bằng nước ấm pha muối gừng hoặc thảo dược khoảng 15 - 20 phút trước khi đi ngủ. Thói quen này giúp giải tỏa mệt mỏi, thúc đẩy tuần hoàn máu và mang lại giấc ngủ sâu hơn.

Thời điểm này cần chú trọng giữ ấm vào sáng sớm và tối muộn. (Ảnh: Thành Vĩnh)

Ngủ sớm và dậy muộn hơn

Mùa đông là thời điểm nghỉ ngơi dưỡng sức, quy luật của tự nhiên là vạn vật ngủ đông để tích trữ năng lượng. Theo nguyên lý dưỡng sinh Đông y, con người cũng nên thuận theo nhịp điệu đó bằng cách điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt.

Bạn nên thu xếp công việc để đi ngủ sớm hơn vào buổi tối nhằm dưỡng dương khí, đồng thời có thể thức dậy muộn hơn một chút vào buổi sáng khi mặt trời đã ló dạng và không khí ngoài trời đã bớt lạnh buốt. Đối với những người có thói quen tập thể dục buổi sáng, nên chuyển các bài tập vào trong nhà hoặc đợi khi sương mù tan bớt mới ra ngoài, tránh vận động quá sức khi thời tiết quá lạnh để bảo vệ hệ hô hấp và tim mạch.

Không khí se lạnh của ngày Lập đông tạo nên một khoảng lặng tuyệt vời để con người sống chậm lại, hướng về nội tâm và gắn kết tình cảm với những người thân yêu. Sau một ngày làm việc, việc quây quần bên mâm cơm nóng hổi, cùng nhau thưởng thức tách trà ấm hay một ly nước gừng nóng sẽ xua tan đi cái lạnh giá bên ngoài.

Những cuộc trò chuyện thân tình, chia sẻ về công việc và cuộc sống chính là liều thuốc tinh thần hiệu quả, giúp nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực, xua tan căng thẳng và chào đón mùa đông mới với tâm thế bình an, hạnh phúc.