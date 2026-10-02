Động lực thúc đẩy phụ nữ phát triển

Mỗi hội viên là một công dân số

Với quyết tâm mỗi hội viên sẽ trở thành một công dân số, mỗi gia đình là một hạt nhân của đời sống số, mỗi cơ sở hội là một điểm sáng trong CĐS cộng đồng, thời gian qua, các cấp hội LHPN trên địa bàn tỉnh đã tích cực ứng dụng CĐS vào các mô hình, phong trào hoạt động hội.

Ra mắt mô hình điểm “Tổ phụ nữ CĐS cộng đồng” tại phường Đồng Sơn - Ảnh: P.V

Nhằm xây dựng hạt nhân nòng cốt tại cơ sở trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia CĐS, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng mô hình điểm “Tổ phụ nữ CĐS cộng đồng” tại phường Đồng Sơn. Mô hình có sự tham gia của 50 thành viên, là cán bộ, hội viên, phụ nữ có kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn phường.

Mục tiêu của mô hình là phấn đấu đến hết năm 2026, có 100% thành viên được bồi dưỡng kỹ năng số. Mỗi thành viên của tổ sẽ trực tiếp hỗ trợ ít nhất 20 hội viên tiếp cận và ứng dụng công nghệ số; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề “cầm tay chỉ việc” ngay tại các cuộc họp chi hội tổ dân phố (TDP).

Cùng với mô hình điểm “Tổ phụ nữ CĐS cộng đồng”, đến nay, hội đã có thêm mô hình “Gia đình số” (thực hiện tại 11 chi hội TDP) và “Chợ số” (các hộ tiểu thương chợ Cộn và chợ Thuận Đức) ra mắt và đi vào hoạt động.

Chủ tịch Hội LHPN phường Đồng Sơn Phan Thị Hải Yến chia sẻ: “Mặc dù mới triển khai trong thời gian ngắn nhưng các mô hình CĐS của Hội LHPN phường Đồng Sơn đã đem lại những chuyển biến rất rõ nét, tạo hiệu ứng tích cực và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo hội viên. Ban đầu, một số chị em hội viên lớn tuổi còn tâm lý e ngại, lo lắng không sử dụng được điện thoại thông minh hoặc sợ mất an toàn thông tin khi thanh toán điện tử.

Tuy nhiên, với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “cầm tay chỉ việc”, chị em đã nhanh chóng xóa bỏ rào cản tâm lý. Đến nay, phụ nữ phường Đồng Sơn rất tự tin, phấn khởi khi thấy công nghệ giúp ích trực tiếp cho cuộc sống hằng ngày và công việc kinh doanh”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Hà ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ số” tại tổ dân phố Đông Trì - Ảnh: P.V

Triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, phường Đông Hà đã ra mắt các mô hình CĐS, gồm: Mô hình “Chi hội phụ nữ số” tại TDP Hữu Nghị, TDP Đông Trì; mô hình “Chợ số” tại chợ cơ sở 1 (thuộc Ban Quản lý Chợ Đông Hà). Dự kiến, trong dịp 20/10 này, hội sẽ cho ra mắt thêm mô hình CĐS tại chi hội Sông Hiếu, chi hội Đông Hà.

Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Hà Nguyễn Thị Mỹ Vinh cho biết: “Bằng những hình thức tuyên truyền phong phú, linh hoạt, phong trào “Bình dân học vụ số” đã được chị em hội viên tích cực hưởng ứng. Thông qua các mô hình CĐS, nhiều hội viên đã chủ động học hỏi, sử dụng thành thạo điện thoại thông minh, mạng xã hội, thanh toán điện tử và các ứng dụng phục vụ cuộc sống hằng ngày. Các mô hình cũng hỗ trợ đắc lực trong các hoạt động, phong trào của hội. Thông qua các nhóm zalo, trang fanpage…, các thông tin tuyên truyền được hội viên tiếp cận, phản hồi nhanh chóng, lan tỏa rộng khắp”.

Nâng cao năng lực số

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, phong trào “Phụ nữ Quảng Trị với bình dân học vụ số”, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng, tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên, phụ nữ. Trên 80% hội viên tham gia phổ cập kỹ năng số, ứng dụng khoa học công nghệ trong đời sống, sản xuất, kinh doanh và công tác hội; 100% cán bộ, công chức và 80% hội viên hoàn thành chương trình CĐS trên nền tảng trực tuyến.

Các lớp tập huấn, truyền thông về ứng dụng CNTT góp phần nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT, sử dụng trí tuệ nhân tạo và tăng cường năng lực nhận diện, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng cho cán bộ, hội viên phụ nữ...

Công tác tập huấn về công nghệ số được các cơ sở hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện - Ảnh: P.V

Các cấp hội chủ động nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ số phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ.

Qua triển khai, các mô hình bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức hội theo hướng hiện đại, linh hoạt; nâng cao khả năng kết nối giữa tổ chức hội với hội viên trên môi trường số. Đồng thời, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên, cộng đồng về ứng dụng công nghệ số vào cuộc sống hằng ngày.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Trần Thị Thúy Nga, thời gian tới, để tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, hội sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS trong cán bộ hội. Hội đẩy mạnh vận động hội viên, phụ nữ sử dụng các ứng dụng số phục vụ đời sống và dịch vụ công trực tuyến; tăng cường ứng dụng CNTT, trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tham mưu, quản lý, điều hành.

Ứng dụng công nghệ số tạo động lực thúc đẩy chị em phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh - Ảnh: P.V

Các cơ sở hội tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình CĐS hiệu quả; tăng cường ứng dụng nền tảng số trong tuyên truyền, nắm bắt tình hình hội viên. Đồng thời, duy trì các nhóm zalo, fanpage tại các chi hội; nắm bắt dư luận, phản ánh thông tin hội viên qua môi trường số.

Đến nay, các cơ sở hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và ra mắt 66 mô hình ứng dụng công nghệ số, trong đó có một số mô hình như: "Chi hội phụ nữ CĐS tại TDP", "Tổ phụ nữ CĐS tại khu dân cư", "Gia đình số", "Chi hội số" và "Chợ số” "Mỗi cán bộ hội một kỹ năng số", “Cán bộ hội giúp nhau ứng dụng kỹ năng số”…. Các mô hình tập trung vào việc nâng cao năng lực ứng dụng CNTT và kỹ năng số cho cán bộ, hội viên; tăng cường sử dụng các nền tảng số trong trao đổi thông tin, tuyên truyền, sinh hoạt hội; hướng dẫn hội viên tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, khai thác các nền tảng số phục vụ học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh sẽ tăng cường hỗ trợ phụ nữ ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh; nâng cao kỹ năng số, phát triển thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy CĐS trong phát triển kinh tế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về CĐS, an toàn thông tin, an ninh mạng cho cán bộ hội các cấp cũng sẽ được chú trọng.

Hội đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.