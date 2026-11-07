Đội hình kế thừa

Vòng chung kết Asian Cup 2027 phải lui lại gần một năm do những vấn đề khách quan tại Saudi Arabia. Nhiều đội tuyển tại châu lục chịu ảnh hưởng vì câu chuyện này. Song tại Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Thay vì giữ nguyên kế hoạch tập hợp lực lượng tối ưu cho hai trận giao hữu gặp Kyrgyzstan và Đài Bắc-Trung Hoa, nhà cầm quân Hàn Quốc quyết định triệu tập hàng loạt cầu thủ trẻ cũng như trao cơ hội cho nhiều gương mặt ít lên tập trung đội tuyển Việt Nam.

Hành động này của HLV Kim Sang-sik như một mũi tên trúng hai đích. HLV Mano Polking của Công an Hà Nội FC cảm ơn chiến lược gia Hàn Quốc khi tạo điều kiện để Quang Hải, Thành Long, Văn Hậu, Adou Minh, Quang Vinh, Nguyễn Filip được tập trung tối đa cho câu lạc bộ chủ quản. Ở chiều ngược lại, đây là dịp không thể tốt hơn để thầy Kim kiểm nghiệm nhân sự mới, cũng như xây dựng lộ trình cho công cuộc trẻ hóa đội tuyển.

Nhiều cầu thủ trẻ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Nhìn vào lực lượng với gần 30 cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam tháng 11 này, 1/3 trong số đó là học trò của HLV Kim Sang-sik tại vòng chung kết Giải bóng đá U.23 châu Á 2026. Những Đình Bắc, Văn Khang, Minh Phúc, Lý Đức, Đức Anh, Nhật Minh, Lê Phát, Trung Kiên, Quốc Cường, Thanh Nhàn... vốn là nòng cốt giúp U.23 Việt Nam giành huy chương vàng U.23 Đông Nam Á, SEA Games cũng như hạng 3 U.23 châu Á thời gian vừa rồi.

Với giai đoạn kéo dài gần một năm, khi đội tuyển Việt Nam chưa phải tham dự vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á (diễn ra từ tháng 9-2027) và vòng chung kết Asian Cup 2027 (tổ chức vào tháng 12-2027), ông Kim có đủ thời gian để hiện thực hóa công cuộc chuyển giao thế hệ cho đội tuyển.

HLV Kim Sang-sik rút kinh nghiệm từ bài học ấy. Xuyên suốt hai năm cầm quân đội tuyển Việt Nam, ông không thay đổi đột ngột đội tuyển. Quá trình này được vị chiến lược gia 49 tuổi triển khai từng bước nhằm tránh cú sốc nội bộ. Bên cạnh đó, tâm lý an toàn và áp lực thành tích khiến HLV Kim Sang-sik không mạnh dạn trẻ hóa đội hình. Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chỉ có đúng Ngọc Mỹ, Quang Kiệt và Đình Bắc dưới 23 tuổi. Ở FIFA ASEAN Cup một tháng sau tại Indonesia, Đình Bắc, Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng cũng là 3 gương mặt hiếm hoi trẻ hơn mốc tuổi 23.

Vậy nên, việc HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho tiền đạo mới 19 tuổi Lê Phát, gọi lên một loạt cầu thủ U.23 Việt Nam vừa dự Đại hội thể thao châu Á 2026, vòng chung kết Giải bóng đá U.23 châu Á 2026 hay sẵn sàng trao băng đội trưởng cho Đình Bắc thời gian tới có thể xem là một cuộc cách mạng. Điều quan trọng, quyết định này của thầy Kim được đông đảo người hâm mộ và giới chuyên môn ủng hộ, bởi hợp lý từ bối cảnh, hành động đến động lực thực thi.