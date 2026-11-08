HLV Kim Sang-sik bổ sung gấp hai cầu thủ lên tuyển Việt Nam

Ngày 8/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo về việc điều chỉnh danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, diễn ra trong tháng 11.

Hồng Phúc (phải) và Vĩnh Nguyên (trái) được triệu tập lên tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Theo đó, HLV Kim Sang-sik quyết định không triệu tập 5 cầu thủ gặp chấn thương sau vòng 7 V-League 2026-2027, gồm Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Vĩ (Thép Xanh Nam Định), Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (cùng thuộc CLB Ninh Bình). Theo thông tin từ các CLB, những cầu thủ này gặp chấn thương với mức độ khác nhau và cần thêm thời gian để hồi phục. Vì vậy, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam quyết định để họ nghỉ ngơi, điều trị nhằm tránh nguy cơ quá tải.

Đây là tổn thất đối với đội tuyển Việt Nam khi nhiều cầu thủ trong số này đang có phong độ tốt tại V-League 2026-2027. Trong đó, Nguyễn Lê Phát là trường hợp đáng tiếc khi tiền đạo 19 tuổi đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Ninh Bình. Sau 7 vòng đấu, cầu thủ này ghi được 4 bàn thắng và là chân sút nội có thành tích ghi bàn tốt nhất giải tính đến thời điểm hiện tại.

Đáng chú ý, ở vòng 7 V-League, Lê Phát ghi bàn thắng quyết định giúp Ninh Bình đánh bại Bắc Ninh với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, chấn thương khiến tiền đạo trẻ này không thể góp mặt trong đợt tập trung sắp tới.

Bên cạnh Lê Phát, sự vắng mặt của Hai Long và Tiến Anh cũng khiến HLV Kim Sang-sik phải tính toán lại phương án nhân sự. Đây đều là những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu ở các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Trước tình hình đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc quyết định triệu tập bổ sung tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên (HAGL) và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc (SHB Đà Nẵng).

Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của HAGL và từng được triệu tập lên U23 Việt Nam vào năm 2023. Trong quá trình phát triển sự nghiệp, tiền vệ này từng có cơ hội tập huấn tại đội trẻ Cádiz B của Tây Ban Nha trong 5 tuần. Sau thời gian khoác áo CLB TP.HCM, Vĩnh Nguyên trở lại thi đấu cho HAGL từ mùa giải 2025-2026.

Ở mùa giải năm nay, tiền vệ 24 tuổi tiếp tục được trao cơ hội thi đấu thường xuyên trong màu áo đội bóng phố Núi. Đáng chú ý, trong chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC tại vòng 7 V-League ngày 7/11, Vĩnh Nguyên cũng góp mặt và chơi tương đối tốt.

Trong khi đó, Nguyễn Hồng Phúc sinh năm 2003, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ Thể Công Viettel và từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam. Đáng chú ý, hậu vệ này từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đây là giải đấu giúp Hồng Phúc có thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế trước khi tiếp tục phát triển sự nghiệp ở cấp CLB.

Lê Phát lỡ hẹn với tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11/2026 (Ảnh: Cao Oanh).

Việc bổ sung Hoàng Vĩnh Nguyên và Nguyễn Hồng Phúc không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam có thêm lựa chọn về nhân sự mà còn tạo điều kiện để ban huấn luyện đánh giá những nhân tố mới. Theo VFF, kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cũng có sự điều chỉnh sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thay đổi thời gian tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027.

Cụ thể, giải đấu được chuyển từ thời điểm dự kiến vào tháng 1/2027 sang giai đoạn từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028. Vì vậy, HLV Kim Sang-sik có thêm thời gian để rà soát lực lượng và xây dựng đội hình cho những mục tiêu dài hạn.

Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự Casper Cup 2026 với sự góp mặt của hai đội khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Giải đấu diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Theo lịch thi đấu, đoàn quân áo đỏ gặp Đài Bắc Trung Hoa trong trận ra quân ngày 11/11, trước khi đối đầu Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 17/11.