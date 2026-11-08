U23 Việt Nam có mặt tại Pleiku chờ đấu Thái Lan, Qatar

Chuẩn bị cho giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 2026, U23 Việt Nam hội quân tại Gia Lai, có buổi tập luyện đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng.

HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt U23 Việt Nam thay cho HLV Kim Sang Sik.

Buổi tập được chia thành hai nhóm nhằm bảo đảm khối lượng vận động phù hợp với tình trạng thể lực của các cầu thủ.

Trong đó, nhóm cầu thủ vừa thi đấu tại vòng 7 LPBank V-League 2026/27 được bố trí tập phục hồi, trong khi các cầu thủ còn lại thực hiện các nội dung tập luyện theo giáo án của ban huấn luyện.

Các cầu thủ tích cực tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 2026 diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11 tại SVĐ Pleiku (Gia Lai), quy tụ U23 Thái Lan, U23 Qatar, U23 Singapore và chủ nhà U23 Việt Nam.

Bốn đội đá vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Giải thưởng cho đội vô địch là 100.000 USD, đội Á quân nhận 40.000 USD, đội hạng Ba nhận 20.000 USD.

Trong danh sách U23 Việt Nam có 7 cầu thủ từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự Asiad 2026, gồm: thủ môn Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản.

Đáng chú ý trong danh sách U23 Việt Nam là sự góp mặt của ba cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa.

U23 Việt Nam có trận ra quân rất đáng chờ đợi gặp U23 Thái Lan, ngày 10/11.

Ảnh: HAGL FC