U19 Việt Nam trao cơ hội cho nhiều cầu thủ 16-17 tuổi ở Trung Quốc

U19 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc tham dự CFA Team China Panda Cup 2026. Giải đấu diễn ra từ ngày 11/11 đến 17/11 tại Thành Đô, với sự góp mặt của bốn đội tuyển gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan.

Điểm đáng chú ý trong đợt tập trung lần này là sự xuất hiện của nhiều cầu thủ trẻ ở độ tuổi 16-17. Do thời điểm hội quân trùng với lịch thi đấu của các giải bóng đá trong nước, một số CLB và trung tâm đào tạo chưa thể cung cấp lực lượng tốt nhất cho đội tuyển. Ban huấn luyện vì thế quyết định trao cơ hội cho những gương mặt trẻ, qua đó mở rộng phạm vi đánh giá nhân sự.

Trong số này có ba cầu thủ từng được triệu tập vào đội tuyển U16 Việt Nam tham dự CFA Team China Peace Cup 2026, gồm thủ môn Lê Hoàng Gia Bảo, tiền vệ Phạm Tuấn Kiệt và tiền đạo Hoàng Trung Anh. Đây là những gương mặt đã có bước tiếp cận nhất định với môi trường thi đấu quốc tế ở cấp độ trẻ.

U19 Việt Nam mang đến CFA Team China Panda Cup 2026 lực lượng có nhiều cầu thủ trẻ 16-17 tuổi. Ảnh: VFF

Bên cạnh đó, đội hình U19 Việt Nam còn có 10 cầu thủ từng góp mặt trong danh sách U20 Việt Nam tham dự vòng loại U20 châu Á 2027. Những cái tên gồm Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Hoàng Trọng Duy Khang, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Văn Bách, Lê Huy Việt Anh, Lê Minh Nhật, Lê Khả Đức và Nguyễn Quốc Khánh.

Sự kết hợp giữa những cầu thủ đã có kinh nghiệm ở các cấp độ đội tuyển trẻ và những nhân tố mới tạo nên một đợt tập trung có ý nghĩa về mặt chuyên môn. Với HLV Hoàng Anh Tuấn, đây không chỉ là dịp chuẩn bị cho ba trận đấu tại Trung Quốc mà còn là cơ hội quan sát, đánh giá khả năng phát triển của từng cầu thủ.

Đáng chú ý, U19 Việt Nam sẽ phải đối đầu với những đối thủ có chất lượng như Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây là những thử thách cần thiết để các cầu thủ trẻ kiểm chứng năng lực, từ khả năng tổ chức lối chơi, tranh chấp đến tâm lý thi đấu trước những đối thủ có trình độ và cường độ vận động cao.

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại giải lần lượt là gặp Trung Quốc lúc 18h35 ngày 11/11, đối đầu Hàn Quốc lúc 14h30 ngày 14/11 và chạm trán Tajikistan lúc 14h30 ngày 17/11 (giờ Việt Nam).

Kết quả tại Panda Cup sẽ là một phần đánh giá chuyên môn, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở những trải nghiệm mà các cầu thủ thu nhận được. Với một đội hình có nhiều nhân tố ở độ tuổi 16-17, chuyến đi này là bước thử sức quan trọng trên hành trình trưởng thành, đồng thời giúp bóng đá Việt Nam tiếp tục tìm kiếm và xây dựng lực lượng kế cận.