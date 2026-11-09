Tuyên bố cứng rắn của Carrick

Highlights Manchester United 4-4 Aston Villa Rạng sáng 9/11, Manchester United hòa Aston Villa với tỷ số 4-4 tại vòng 10 Premier League 2026/27.

Chiến lược gia người Anh kiên quyết khẳng định ông có thừa lý do để tại vị bất chấp làn sóng chỉ trích, cũng như việc "Quỷ đỏ" tạm thời tụt xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League sau 10 vòng.

Trả lời họp báo sau trận, nhà cầm quân 45 tuổi nhấn mạnh: "Chắc chắn 100%, tôi nghĩ đội bóng có thừa yếu tố tích cực. Bàn thắng làm thay đổi cục diện và toàn đội phải đối mặt với điều đó. Chúng tôi phải cải thiện triệt để điểm yếu tự đẩy mình vào thế khó ở một số thời điểm. Tôi xác định rất rõ phương hướng phát triển của câu lạc bộ, và mục tiêu duy nhất là phải giành chiến thắng."

Michael Carrick tin mình xứng đáng giữ ghế tại MU. Ảnh: Reuters.

Carrick tin rằng những tín hiệu lạc quan này là đủ để ban lãnh đạo tiếp tục giữ ông trên băng ghế chỉ đạo ở chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool vào ngày 22/11.

Dù vậy, phát biểu tự tin của cựu tiền vệ người Anh khó lòng dập tắt những hoài nghi gay gắt về tương lai của ông, đặc biệt khi giới chủ MU được cho đã nhắm đến một vài ứng viên.

Thực tế trên sân cho thấy "Quỷ đỏ" có màn trình diễn rời rạc khi để Aston Villa hai lần nới rộng cách biệt lên hai bàn (dẫn 2-0 rồi 4-2). Đội chủ sân Old Trafford chỉ giật lại 1 điểm nhờ hai pha lập công chớp nhoáng ở những phút bù giờ của Joshua Zirkzee và Patrick Dorgu.