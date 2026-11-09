Highlights Manchester United 4-4 Aston Villa Rạng sáng 9/11, Manchester United hòa Aston Villa với tỷ số 4-4 tại vòng 10 Premier League 2026/27.

Sau 10 vòng đấu đầu tiên mùa này, MU chỉ giành được một chiến thắng tại Premier League. Thành tích đáng thất vọng khiến thầy trò Michael Carrick kết thúc ngày 7/11 trong nhóm 3 đội xuống hạng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1986, "Quỷ đỏ" rơi vào nhóm cầm đèn đỏ ở giai đoạn tương ứng của một mùa giải.

Chứng kiến tình cảnh của đội bóng cũ, Berbatov bày tỏ nỗi thất vọng. Trên chương trình bình luận của beIN Sports, cựu tiền đạo MU thậm chí phải lấy tay che mắt khi nhìn vào bảng xếp hạng.

Sau đó, chân sút người Bulgaria thẳng thắn nhận xét: "Với cách MU thi đấu trong một số trận gần đây, thành thật mà nói, họ xứng đáng nằm ở vị trí đó".

Berbatov ôm mặt khi MU vào nhóm rớt hạng.

Phản ứng của Berbatov càng đáng chú ý khi anh từng trải qua quãng thời gian huy hoàng tại Old Trafford. Trong 4 mùa giải khoác áo MU, từ năm 2008 đến 2012, cựu tiền đạo này chưa bao giờ kết thúc Premier League ngoài top 2. Berbatov giành hai chức vô địch Premier League và hai lần góp mặt trong trận chung kết Champions League.

Trong khi những huyền thoại liên tiếp bày tỏ sự thất vọng, tương lai của HLV Michael Carrick cũng trở nên bất ổn. Dù vừa có màn ngược dòng ấn tượng trước AS Roma tại Champions League, nhà cầm quân người Anh vẫn chưa nhận được bất kỳ sự đảm bảo nào về vị trí sau kỳ nghỉ quốc tế tháng 11.

Khi được hỏi liệu ban lãnh đạo đã đưa ra quyết định về tương lai hay chưa, Carrick trả lời ngắn gọn: "Chưa".

Cựu tiền vệ MU cũng cho biết ông vẫn duy trì công việc như bình thường và chấp nhận mọi khả năng có thể xảy ra: "Cứ tiếp tục như thường lệ. Điều gì phải đến sẽ đến".