MU hồi sinh hay hồi quang phản chiếu?

MU đã giành lại 1 điểm trước Villa.

Song, đằng sau tỷ số 4-4 đầy cảm xúc là bức tranh đáng lo ngại: một đội bóng có tinh thần chiến đấu nhưng đang đánh mất khả năng tự bảo vệ mình, trong khi cuộc khủng hoảng tại Old Trafford ngày càng trở nên nghiêm trọng.

MU có thể tự đứng lên rồi… tự ngã

Chỉ mất 3 phút 40 giây, MU bị Aston Villa dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Alysson và Nicolas Jackson. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Ngoại hạng Anh, đội chủ sân Old Trafford nhận hai bàn thua nhanh đến vậy.

Khởi đầu thảm họa càng khiến bầu không khí tại sân vận động trở nên nặng nề, nhất là khi người hâm mộ đang tổ chức biểu tình phản đối giới chủ Glazer và Ineos.

Tuy nhiên, MU không sụp đổ. Trong thế chẳng còn gì để mất, đội chủ nhà dần lấy lại thế trận. Bruno Fernandes rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 16, trước khi Youri Tielemans đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ngay trước giờ nghỉ.

Trong khoảng thời gian này, MU cho thấy họ vẫn có khả năng tạo ra sức ép và khiến đối thủ gặp khó khăn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đội bóng không thể tận dụng thế trận đang lên để dứt điểm đối thủ mà lại tự bắn vào chân.

Sang hiệp hai, Aston Villa nhanh chóng tái lập cách biệt hai bàn. Diogo Dalot phạm lỗi với Alysson trong vòng cấm, tạo điều kiện để John McGinn ghi bàn từ chấm phạt đền. Chỉ ít phút sau, Leon Goretzka tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành để nâng tỷ số lên 4-2.

Điều đáng lo ngại không chỉ là số bàn thua, mà còn là cách MU liên tục tự phá hỏng những nỗ lực của mình. Họ đáng ra có thể tận dụng tinh thần đang lên sau khi gỡ hòa 2-2, nhưng lại tự mắc sai lầm để rơi lại xuống hồ rồi trối chết bò dậy.

Thống kê trận đấu phản ánh rõ nghịch lý này. MU tung ra 26 cú sút, có 9 lần trúng đích và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 3,55. Aston Villa chỉ có 12 cú sút nhưng đạt xG 2,88 và ghi được bốn bàn. Đội chủ nhà không thiếu khả năng tấn công, nhưng chỉ tạo sát thương khi bị dồn vào đường cùng. Trong lúc đó, hàng phòng ngự lại liên tục bộc lộ những khoảng trống nguy hiểm.

MU chiến đấu đến cùng nhưng chỉ được 1 điểm.

Những bàn thắng muộn có thể là hồi quang phản chiếu

Khi Aston Villa dẫn 4-2 đến phút 90, nhiều khán giả tại Old Trafford rời sân vì không còn tin vào khả năng giành điểm của đội nhà. Nhưng MU vẫn tiếp tục tấn công. Joshua Zirkzee ghi bàn ở phút 92, trước khi Patrick Dorgu đưa tỷ số thành 4-4 ở phút 96.

Hai bàn thắng liên tiếp tạo nên bầu không khí bùng nổ. Các cầu thủ MU xứng đáng được ghi nhận vì không buông xuôi, đặc biệt là những người vào sân thay người đã tạo ra khác biệt trong thời điểm quyết định.

Tuy nhiên, đây không phải một cuộc ngược dòng hoàn chỉnh. MU không lật ngược thế cờ để giành chiến thắng mà chỉ sửa chữa một phần những sai lầm do chính mình tạo ra. Nếu không có hai bàn thắng cuối trận, Carrick có thể đã phải đối mặt với thêm một thất bại nặng nề.

MU lúc này giống một người đang vùng vẫy giữa dòng nước xoáy. Họ đủ sức ngoi lên sau hai bàn thua, nhưng lại không biết cách bơi để thoát khỏi nguy hiểm. Tinh thần chiến đấu có thể giúp đội bóng đứng dậy trong những thời khắc khó khăn, song không thể khỏa lấp những hạn chế về tổ chức phòng ngự, kỷ luật chiến thuật và khả năng kiểm soát trận đấu.

Đáng lo hơn, những màn ngược dòng chỉ giúp MU tạm ngoi lên hít thở, chứ chưa thể đưa họ thoát khỏi vòng xoáy xuống hạng. Với Carrick, thách thức không đơn thuần là khơi dậy tinh thần chiến đấu, mà còn phải biến ý chí sinh tồn thành sự ổn định trên sân cỏ. Ông cần dạy các học trò cách bơi để tự thoát hiểm, thay vì cứ để họ vùng vẫy theo bản năng và trông chờ vào những phép màu.

Trận hòa 4-4 có thể được nhớ đến như một màn rượt đuổi tỷ số giàu cảm xúc, nhưng chưa đủ để khẳng định MU đang hồi sinh. Thậm chí, những phút giây bùng nổ ấy còn gợi liên tưởng đến hiện tượng “hồi quang phản chiếu” (Terminal Lucidity), thuật ngữ được nhà sinh học Michael Nahm và bác sĩ tâm thần Bruce Greyson đề cập trong nghiên cứu năm 2009. Trong y học, hiện tượng này chỉ sự trở lại bất ngờ của trạng thái minh mẫn ở một số người mắc bệnh nặng hoặc suy giảm nhận thức nghiêm trọng, đôi khi xảy ra ngay trước khi qua đời. Họ có thể đột nhiên tỉnh táo, trò chuyện rõ ràng sau thời gian dài suy kiệt.

Với MU, nỗi lo cũng nằm ở chỗ ấy: liệu màn trình diễn đầy cảm xúc vừa qua có thực sự báo hiệu sự hồi sinh, hay chỉ là khoảnh khắc bùng sáng ngắn ngủi trước khi đội bóng tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng?

Highlights Manchester United 4-4 Aston Villa Rạng sáng 9/11, Manchester United hòa Aston Villa với tỷ số 4-4 tại vòng 10 Premier League 2026/27.