Màn mừng vô địch hụt ở giải Argentina

CđV Rosario Central chết lặng.

Cả Rosario Central và Boca Juniors đều bước vào vòng đấu cuối cùng của giải Argentina với cơ hội giành danh hiệu. Boca hơn đối thủ 1 điểm. Rosario Central đối đầu Estudiantes, Boca tiếp đón Defensa y Justicia tại sân La Bombonera.

Rosario Central hoàn thành nhiệm vụ bằng chiến thắng 2-0 trước Estudiantes. Kết quả này khiến người hâm mộ đội chủ nhà cực kỳ phấn khích, đặc biệt khi xuất hiện thông tin Boca đang bị dẫn bàn trong trận đấu cùng giờ.

Hàng loạt CĐV lập tức tràn xuống sân Estadio Gigante de Arroyito, hò reo và ăn mừng cuồng nhiệt. Các cầu thủ Rosario Central cũng bắt đầu hướng về phía khán đài để chia vui. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ấy nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng tột cùng.

Thông tin mà họ nhận được ban đầu bị hiểu nhầm. Đội bóng thật sự bị áp đảo ở La Bombonera không phải Boca Juniors, mà là Defensa y Justicia. Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 90+6. Enner Valencia tận dụng sai lầm của thủ môn Matias Borgogno để ghi bàn thắng duy nhất, giúp Boca Juniors giành chiến thắng 1-0.

CĐV Rosario Central tràn xuống sân ăn mừng vì nghĩ đội nhà vô địch.

Pha lập công muộn màng ấy mang về 3 điểm và trực tiếp định đoạt chức vô địch. Boca Juniors kết thúc cuộc đua với nhiều hơn Rosario Central đúng 1 điểm, qua đó hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục vào thời điểm không ai ngờ tới.

Khung cảnh tại sân nhà Rosario Central lập tức thay đổi. Những CĐV vừa nhảy múa, hò reo trên sân giờ đây ôm đầu thất vọng. Nhiều người trên khán đài thậm chí bật khóc khi chứng kiến đội bóng đánh mất danh hiệu chỉ trong những giây cuối cùng.

Màn kịch tính này gợi nhớ đến cuộc đua Premier League mùa 2011/12. Khi đó, MU tưởng như vô địch sau chiến thắng 1-0 trước Sunderland, trong lúc Man City vẫn bị QPR dẫn bàn ở những phút bù giờ. Tuy nhiên, Edin Dzeko gỡ hòa trước khi Sergio Aguero ghi bàn quyết định ở phút 90+4, giúp Man City vượt mặt MU để đăng quang.