CLB bóng chuyền Biên phòng - MB đi vào lịch sử: Thành công nhờ xây chắc móng nền

Chia sẻ sau khi CLB Biên phòng - MB giành vị trí số 1 nam tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB năm 2026, huấn luyện viên trưởng Trần Đình Tiền bày tỏ, chức vô địch này trở nên ý nghĩa khi giải năm nay các đội có sự chuẩn bị tốt, đồng thời các học trò đã vượt qua áp lực thi đấu trên sân khách.

Đúng như lời của huấn luyện viên Trần Đình Tiền, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB năm 2026 chứng kiến sự đầu tư mạnh mẽ của các CLB, trong đó nhiều CLB nam sở hữu lực lượng nội-ngoại binh chất lượng. Trong trận chung kết, trước CLB Công an TP Hồ Chí Minh đang tràn đầy hưng phấn sau khi ngược dòng đánh bại Thể Công - Tân Cảng 3-2 ở bán kết và được sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, các tuyển thủ Biên phòng - MB từng có thời điểm thất thế bị dẫn 1-2, nhưng chung cuộc đã lên ngôi vô địch thuyết phục bằng thắng lợi 3-2.

Đây là chức vô địch quốc gia thứ 5 trong lịch sử, giúp Biên phòng - MB cân bằng thành tích của LPBank Ninh Bình. Đáng chú ý, thầy trò huấn luyện viên Trần Đình Tiền trở thành những người đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam có 3 lần vô địch quốc gia liên tiếp ở nội dung nam. Trước đó, Biên phòng - MB cũng lập thành tích 3 lần liên tiếp vô địch Cúp Hùng Vương (2023-2025), 3 lần liên tiếp vô địch Cúp Hoa Lư (2024-2026).

CLB Biên phòng - MB đăng quang ngôi vô địch quốc gia 2026. Ảnh: VFV

Thành công trong giai đoạn hiện tại của Biên phòng - MB đến từ nhiều yếu tố, trong đó CLB phát huy hiệu quả dàn vận động viên đang ở độ chín trong sự nghiệp. Ngoài ngoại binh Jakkrit Thanomnoi luôn giữ được phong độ ổn định, Biên phòng - MB sở hữu các tuyển thủ đạt chất lượng hàng đầu của bóng chuyền nam Việt Nam hiện tại như: Chuyền 2 Đinh Văn Duy, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân, đối chuyền Phạm Văn Hiệp, phụ công Trương Thế Khải và Trần Duy Tuyến. Đây đều là những vận động viên được tuyển chọn, đào tạo và trưởng thành trong hệ thống thể thao thành tích cao của Đoàn thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng.

Trước khi Ngọc Thuân và các đồng đội bước lên đỉnh cao sự nghiệp, bóng chuyền Biên phòng từng trải qua giai đoạn khó khăn (2012-2023). Sau chức vô địch quốc gia năm 2011, đội bóng không duy trì được vị thế đỉnh cao khi liên tục có những kết quả không như kỳ vọng. Cùng với đó, việc hết hạn hợp đồng với nhà tài trợ Sacombank (năm 2014) đã đẩy bóng chuyền Biên phòng gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là giai đoạn mà bóng chuyền Việt Nam đẩy mạnh xã hội hóa, nhiều CLB nhận được tài trợ ổn định để đầu tư vào đào tạo, huấn luyện và chiêu mộ ngoại binh.

Trong một thời gian dài không có nhà tài trợ, bóng chuyền Biên phòng dựa vào nguồn ngân sách hoạt động còn hạn hẹp, chế độ dành cho vận động viên thấp so với mặt bằng chung của các CLB mạnh khác. Ngoài ra, một số vận động viên tài năng sau khi nhập ngũ phải chờ nhiều năm mới được chuyển sang chế độ biên chế chính thức; một số huấn luyện viên tâm huyết chưa được bố trí vị trí tương xứng. Thời điểm đó, chia sẻ với tác giả bài viết, Đại tá Hoàng Văn Khương, Đoàn trưởng Đoàn Thể dục thể thao Bộ đội Biên phòng tâm sự, dù điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tập thể ban lãnh đạo, huấn luyện viên, vận động viên bảo ban nhau cùng đoàn kết vượt khó. Trong đó, CLB bóng chuyền Biên phòng tiếp tục chú trọng công tác đào tạo trẻ, đẩy mạnh phát triển từ nội lực và giới thiệu một số vận động viên tài năng hứa hẹn.

Để rồi năm 2024, sau rất nhiều năm chờ đợi, bóng chuyền Biên phòng trở lại ngôi vô địch quốc gia nhờ dàn vận động viên tài năng. Tiếp nối niềm vui trên, từ năm 2025, CLB nhận tài trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB), từ đó có thêm nguồn lực để tiếp tục đầu tư cho sự phát triển. Chế độ dành cho huấn luyện viên, vận động viên được nâng cao; công tác đào tạo, huấn luyện, tập huấn và thi đấu được đầu tư tương xứng, giúp các tuyển thủ nâng cao trình độ, bản lĩnh thi đấu. Không chỉ đạt thành tích quốc nội, nhiều vận động viên của Biên phòng - MB đang là trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Nhờ xây chắc móng nền đào tạo trẻ, Biên phòng - MB hiện sở hữu chiều sâu lực lượng đáng nể. Đó cũng là động lực để CLB tiếp tục trở thành nòng cốt của đội tuyển bóng chuyền nam Quân đội hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công huy chương vàng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Chức vô địch quốc gia năm 2026 không chỉ khẳng định vị thế của CLB Biên phòng - MB mà còn là minh chứng cho hướng đi đúng đắn, bền bỉ trong xây dựng lực lượng. Từ những năm tháng khó khăn, kiên trì vun đắp nền móng bằng công tác đào tạo trẻ, đến việc tận dụng hiệu quả nguồn lực xã hội hóa, đội bóng áo lính đã tạo dựng được một tập thể có chiều sâu, bản lĩnh và khát vọng chinh phục đỉnh cao.Kiểm tra chính tả