Liên kết VNeID trước 31/12: Bắt buộc với chứng khoán, thương mại điện tử và 9 lĩnh vực

Quy định này đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong chiến lược phát triển hệ sinh thái số quốc gia giai đoạn tới. Việc quản lý và xác thực danh tính trên không gian mạng tiếp tục được củng cố bằng các hành lang pháp lý mới.

Cụ thể, theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, các tài khoản giao dịch điện tử trên nền tảng số thuộc nhiều lĩnh vực bắt buộc phải được kết nối và xác thực đồng bộ với hệ thống VNeID.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP: 11 lĩnh vực phải hoàn thành xác thực VNeID trước cuối năm

Quy định này áp dụng cụ thể đối với 11 lĩnh vực có thời hạn hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12. Danh bao gồm giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, kinh doanh du lịch, kinh doanh dược, khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội hoạt động tại Việt Nam. Riêng lĩnh vực ngân hàng có lộ trình riêng, với thời hạn hoàn thành liên kết và xác thực chậm nhất vào ngày 30/6/2027.

Đối với lĩnh vực thương mại điện tử, phạm vi điều chỉnh tập trung vào tài khoản của người bán hàng, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của Luật Thương mại điện tử. Về hiệu lực thi hành, các tài khoản thuộc 11 nhóm lĩnh vực nêu trên được tạo lập trước thời điểm Nghị định 320 chính thức có hiệu lực vào ngày 28/9, bắt buộc phải hoàn thành việc liên kết, xác thực đúng thời hạn.

Trong khi đó, đối với các tài khoản thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới, việc liên kết và xác thực được yêu cầu thực hiện ngay trước khi sử dụng, với điều kiện nền tảng đáp ứng đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và đã kết nối thành công với hệ thống định danh, xác thực điện tử.

Đối với các lĩnh vực ngoài danh mục trên, bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ sẽ trực tiếp ban hành danh mục cụ thể các giao dịch trực tuyến bắt buộc phải liên kết, xác thực với VNeID trước khi đưa vào khai thác, sử dụng.

Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cho các nền tảng số quốc gia phải hoàn thành việc tích hợp tính năng sử dụng VNeID trong công tác xác thực, đăng nhập và thực hiện giao dịch giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân với nhau trước ngày 31/12/2026. Trước đó, từ ngày 28/9, hệ thống đã áp dụng cơ chế tự động khóa các tài khoản định danh điện tử nếu số điện thoại đăng ký ban đầu có sự thay đổi và không còn chính chủ.

Tính đến cuối năm ngoái, cả nước đã ghi nhận hơn 65 triệu tài khoản VNeID được kích hoạt thành công, tích hợp nhiều nhóm thông tin, giấy tờ cùng hơn 50 tiện ích phục vụ người dân. Theo định hướng tại Đề án "Phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045", ứng dụng này được quy hoạch trở thành siêu ứng dụng giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.

Lộ trình phát triển đặt mục tiêu đến năm 2028 sẽ tích hợp đầy đủ giấy tờ của công dân, tổ chức, đồng thời xác thực thuê bao di động và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Những cá nhân đủ điều kiện cũng sẽ được định hướng cấp chứng thư chữ ký số phục vụ quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đến năm 2030, người dùng tài khoản VNeID mức độ 2 có thể tích hợp tài khoản thanh toán và ví điện tử, với khoảng 70% tiện ích ứng dụng AI, đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt và thanh toán hóa đơn thiết yếu. Tầm nhìn xa hơn đến năm 2045, toàn bộ các dịch vụ và tiện ích trên nền tảng VNeID sẽ được tích hợp hoàn toàn công nghệ trí tuệ nhân tạo.