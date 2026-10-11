Sinh viên cả nước tranh tài tại Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2026

Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2026 vừa công bố thông tin vòng Bán kết.

Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2026 (VYLT 2026) chính thức công bố thông tin vòng Bán kết, với sự tham gia của 54 đội thi đến từ các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Đây là chặng thi quan trọng trong hành trình tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ cho ngành logistics Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức, trong số này có 27 đội khu vực miền Bắc, 22 đội khu vực miền Nam và 5 đội đến từ miền Trung. Các đội được chia thành hai bảng: khu vực phía Bắc (từ Huế trở ra) và khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).

Được tổ chức từ năm 2018, trải qua 8 mùa giải, VYLT đã trở thành sân chơi học thuật dành cho sinh viên yêu thích lĩnh vực logistics. Cuộc thi không chỉ giúp thí sinh vận dụng kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện tư duy chiến lược, kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, thuyết trình và phản biện.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Trịnh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch VALOMA, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, ngành logistics đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nhân lực.

Sinh viên vì vậy cần trang bị kiến thức chuyên môn, đồng thời phát triển tư duy sáng tạo, năng lực ứng dụng công nghệ và khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Với thông điệp “Làm chủ công nghệ - Dẫn lối tương lai”, VYLT 2026 hướng tới khuyến khích sinh viên chủ động tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực nghề nghiệp và tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp.

Bà Phạm Thị Thùy Trâm - Đại diện nhà tài trợ Vàng SPX Express đánh giá, nhân lực logistics hiện nay cần có khả năng phân tích dữ liệu, ứng dụng công nghệ và thích ứng với biến động thị trường. Bên cạnh đó, yêu cầu phát triển bền vững cũng đặt ra vấn đề sử dụng hiệu quả nguồn lực, tiết kiệm năng lượng và giảm tác động đến môi trường.

Ban Tổ chức kỳ vọng các đội thi sẽ xây dựng giải pháp có tính khả thi, lập luận chặt chẽ, xuất phát từ những vấn đề thực tế của doanh nghiệp và khách hàng. Quá trình nghiên cứu, phân tích và phản biện tại cuộc thi sẽ giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm hữu ích cho công việc trong tương lai.

Tại chương trình, đại diện Ban Tổ chức cuộc thi đã công bố thể lệ vòng Bán kết, hướng dẫn các đội về hình thức thi và những yêu cầu liên quan.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức kỳ vọng phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, góp phần kết nối nhà trường với doanh nghiệp và chuẩn bị nguồn nhân lực có chuyên môn, năng lực công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành logistics Việt Nam.