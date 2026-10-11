Xanh hóa Trường Sa - Ý chí, nghị lực của bộ đội Hải quân nơi đầu sóng

Những cây giống được cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa cẩn thận cung cấp cho các đảo khác

"Xanh hóa Trường Sa" là nhiệm vụ lâu dài

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân xác định "Xanh hóa Trường Sa" là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài, góp phần nâng cao đời sống bộ đội, nhân dân và xây dựng cảnh quan môi trường trên các đảo.

Trên cơ sở đó, Bộ Tư lệnh Vùng 4 tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, trực tiếp là Lữ đoàn 146, cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu của chương trình thành kế hoạch, biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế từng đảo.

Những vườn rau xanh tốt, đủ chủng loại được cán bộ, chiến sĩ chăm bón hằng ngày.

Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 146 chủ động xây dựng kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị; gắn trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh với phong trào thi đua quyết thắng và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu".

Do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, gió mạnh, hơi muối biển và nguồn đất trồng hạn chế, công tác xanh hóa được triển khai phù hợp với đặc điểm từng đảo. Các đơn vị chú trọng lựa chọn cây có khả năng thích nghi tốt, kết hợp cải tạo đất, tiết kiệm nước tưới và xây dựng phương án chăm sóc lâu dài, lấy tỷ lệ cây sống, khả năng sinh trưởng làm tiêu chí quan trọng trong quá trình thực hiện.

Đại tá Phạm Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146, cho biết: Lữ đoàn, xác định "Xanh hóa Trường Sa" là nhiệm vụ lâu dài, góp phần nâng cao đời sống bộ đội, nhân dân và cải thiện cảnh quan môi trường trên các đảo. Đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp, huy động nguồn lực, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, gắn trồng, chăm sóc cây xanh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu".

Gieo mầm xanh từ những việc làm cụ thể.

Huy động nguồn lực, phát huy nội lực

Để tạo nền tảng cho chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn 146 quan tâm huy động, bảo đảm các nguồn lực phục vụ trồng và chăm sóc cây xanh. Cùng với nguồn bảo đảm của đơn vị, việc vận động sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên đất liền góp phần bổ sung cây giống, phân bón, đất màu, vật tư làm vườn và các điều kiện cần thiết cho các đảo.

Việc tiếp nhận, phân bổ cây giống và vật tư được gắn với nhu cầu thực tế, bảo đảm phù hợp với điều kiện vận chuyển, bảo quản và trồng cây trên đảo. Các loại cây như bàng ta, bàng vuông, mù u, cây tra, bão táp cùng các loại rau, cây trồng phù hợp được lựa chọn, chăm sóc theo điều kiện từng khu vực. Phân bón, đất màu và vật tư được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, góp phần cải tạo đất, bổ sung dinh dưỡng và nâng cao khả năng sinh trưởng của cây.

Thượng tá Trần Hoài Nam, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Lữ đoàn 146, cho biết: "Đơn vị chú trọng bảo đảm cây giống, đất trồng, phân bón và vật tư phù hợp với điều kiện từng đảo; ưu tiên các loại cây có khả năng thích nghi tốt với nắng nóng, gió mạnh, hơi muối biển. Đồng thời, khuyến khích các đảo chủ động ươm cây, nhân giống tại chỗ, tiết kiệm nước tưới, nâng cao tỷ lệ cây sống và bảo đảm phát triển màu xanh bền vững".

Những mầm xanh được cán bộ, chiến sĩ Trường Sa tiếp nhận bằng cả tấm lòng trân quý.

Cùng với nguồn lực từ đất liền, các đảo phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động ươm cây, giâm cành, nhân giống tại chỗ và duy trì vườn ươm phù hợp. Những loại cây thích nghi tốt với môi trường biển được tiếp tục nhân rộng, vừa tiết kiệm nguồn lực, vừa tạo nguồn cây giống phục vụ lâu dài phát triển hệ thống cây xanh trên các đảo.

Chăm sóc bền bỉ, vun đắp màu xanh nơi đầu sóng

Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và bảo đảm nguồn lực, Lữ đoàn 146 chú trọng nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Các đảo phân công lực lượng phụ trách từng khu vực, duy trì nền nếp tưới nước, bón phân, cắt tỉa, phòng trừ sâu bệnh và bảo vệ cây trước tác động của thời tiết. Kinh nghiệm cải tạo đất, giữ ẩm, nhân giống và chăm sóc cây trong điều kiện khắc nghiệt được trao đổi, vận dụng linh hoạt, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình.

Hạ sĩ Đậu Anh Tuấn, chiến sĩ đảo Nam Yết, chia sẻ: "Chăm sóc cây xanh vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chúng tôi luôn nỗ lực chăm sóc, bảo vệ từng mầm xanh, tiết kiệm nước tưới, quyết tâm góp phần xây dựng đảo ngày càng xanh, sạch, đẹp".

Đoàn công tác Vùng 4 Hải quân tham gia chương trình ươm mầm xanh Trường Sa tại TP Đồng Nai.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, sự chủ động của Lữ đoàn 146 và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trên từng đảo, chương trình "Xanh hóa Trường Sa" đang được triển khai theo hướng thiết thực, bền vững. Những hàng cây vươn mình trong nắng gió, những vườn rau xanh tốt không chỉ cải thiện môi trường sống mà còn là minh chứng cho ý chí vượt khó, tinh thần bám biển, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.