Hà Nội lọt top 5 thành phố có Internet di động nhanh nhất thế giới

Theo báo cáo Speedtest Global Index tháng 8/2026 của Ookla - đơn vị sở hữu công cụ đo kiểm Speedtest, tốc độ tải xuống (download) trung vị của mạng Internet di động tại Hà Nội đạt 493,37 Mbps.

Kết quả này giúp Hà Nội tăng tới 5 bậc, chính thức lọt vào top 5 thành phố có tốc độ mạng di động nhanh nhất thế giới.

Bên cạnh tốc độ download vượt trội, mạng di động của Hà Nội ghi nhận tốc độ tải lên (upload) trung vị đạt 93,98 Mbps cùng độ trễ (latency) chỉ 19 ms.

Tốc độ Internet di động và cố định của Hà Nội tháng 8/2026. Ảnh chụp màn hình

Ở bảng xếp hạng các thành phố, đứng trên Hà Nội lần lượt là Abu Dhabi (UAE) với 702,28 Mbps, Al-Rayyan (Qatar) với 625,63 Mbps, Doha (Qatar) với 532,09 Mbps và Dubai (UAE) đạt 522,64 Mbps.

Thủ đô của Việt Nam đã vượt qua hàng loạt đô thị phát triển như Stockholm (Thụy Điển - 411,79 Mbps), Kuwait City (Kuwait - 376,36 Mbps) hay Rio de Janeiro (Brazil - 366,96 Mbps).

Trong khi đó, TPHCM tăng 4 bậc, xếp ở vị trí thứ 54 với tốc độ download đạt 175,91 Mbps.

Ở bảng băng rộng cố định, Hà Nội giảm 2 bậc, đứng thứ 30 toàn cầu với tốc độ download 251,94 Mbps, upload 199,35 Mbps và độ trễ 4 ms. TPHCM tăng 1 bậc, đứng thứ 14 ở hạng mục này với 298,38 Mbps.

Việt Nam thăng hạng ở quy mô quốc gia

Xét trên quy mô toàn quốc trong tháng 8/2026, Việt Nam tiếp tục duy trì đà bứt phá ấn tượng trên bản đồ viễn thông toàn cầu.

Tốc độ Internet di động và cố định của Hà Nội tháng 8/2026. Ảnh chụp màn hình

Ở mảng Internet di động, tốc độ tải xuống trung vị của Việt Nam đạt 219,93 Mbps, tăng 1 bậc lên vị trí thứ 9 thế giới. Tốc độ này cao gấp hơn hai lần so với mức trung vị toàn cầu (109,05 Mbps).

Quốc gia dẫn đầu mảng di động tiếp tục là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với 675,51 Mbps, tiếp theo là Qatar (535,94 Mbps) và Kuwait (399,92 Mbps).

Với Internet băng rộng cố định, Việt Nam đứng thứ 8 toàn cầu với tốc độ tải xuống trung vị đạt 301,48 Mbps, cao vượt trội so với mức trung vị thế giới là 129,68 Mbps. Dẫn đầu mảng cố định là Singapore với tốc độ 462,50 Mbps.

Sự tăng trưởng vượt bậc về tốc độ Internet di động tại Việt Nam, đặc biệt là tại Hà Nội, được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ quá trình thương mại hóa và mở rộng vùng phủ sóng mạng 5G trong thời gian qua.

Theo số liệu của Bộ KH&CN, vùng phủ 4G đạt 99,8% và 5G đạt khoảng 91,9% dân số.