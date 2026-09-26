Lan tỏa yêu thương và tinh thần chia sẻ qua các hoạt động trung thu

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (phường Bến Thành) tham gia hoạt động vui trung thu

Ngoài các hoạt động vui chơi, trang trí mâm cỗ, trải nghiệm sáng tạo chủ đề trung thu, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (phường Bến Thành) còn cùng nhau đóng góp bánh trung thu gửi tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (phường Bến Thành) tham gia hoạt động trung thu tại lớp

Tương tự, tại Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Bến Thành), bên cạnh các hoạt động trang trí lồng đèn, bày mâm cỗ, giao lưu cùng chú Cuội và chị Hằng, biểu diễn văn nghệ, nhà trường còn phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Bến Thành) tham gia hoạt động trung thu

Thông qua hoạt động, học sinh được giáo dục tinh thần sẻ chia, biết yêu thương và giúp ích cho cộng đồng bằng những việc nhỏ vừa sức.

Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Bến Thành) phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ, thiên tai

Với cách làm khác, Ban Giám hiệu phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Trương Định (phường Vườn Lài) tổ chức trao những món quà trung thu ý nghĩa tới con của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Ban Giám hiệu phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Trương Định (phường Vườn Lài) trao những món quà trung thu ý nghĩa tới con cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

Những chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu cùng những phần bánh kẹo ngọt ngào đã được trao tận tay các em. Món quà tuy nhỏ nhưng gói trọn sự quan tâm, sẻ chia và tình cảm ấm áp của tập thể sư phạm nhà trường, động viên tinh thần toàn thể đoàn viên yên tâm công tác.

Trường Tiểu học Trương Định (phường Vườn Lài) trao những món quà trung thu ý nghĩa tới con cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

Cũng với ý nghĩa lan tỏa sự sẻ chia, Đêm hội trăng rằm tại Trường THPT Hà Huy Tập (phường Dĩ An) không chỉ có các hoạt động phá cỗ, xem các tiết mục văn nghệ trên sân khấu mà khi chương trình khép lại, hành trình trao yêu thương vẫn tiếp tục.

Học sinh Trường THPT Hà Huy Tập (phường Dĩ An) trao phần quà yêu thương cho cô, chú nhân viên quét dọn vệ sinh đường phố

Những phần bánh, kẹo, bánh mì được học sinh của trường trao tận tay các cô, chú bán vé số, nhân viên quét dọn vệ sinh đường phố.

"Không cần những điều quá lớn lao, một phần quà nhỏ, một lời hỏi thăm, một nụ cười trao đi cũng đủ để sưởi ấm một đêm mưa và lan tỏa thêm thật nhiều yêu thương. Qua đó, học sinh hiểu được ý nghĩa của tinh thần sẻ chia, biết yêu thương, biết trân trọng những người đang âm thầm góp sức cho cuộc sống quanh mình", một thành viên trong Ban Giám hiệu Trường THPT Hà Huy Tập chia sẻ.