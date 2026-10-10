Dạy con từ những điều nhỏ

- Để mẹ trả tiền xong rồi con hãy uống nhé.

- Nhưng con và em khát quá mẹ ạ - bé gái nói.

- Khát nhưng vẫn phải chờ thêm một chút, không nên sử dụng đồ chưa thanh toán con ạ - người mẹ giải thích.

- Vâng, chúng con nhớ rồi mẹ - bé gái lễ phép trả lời.

Sau đó, hai chị em dừng lại, tiếp tục đứng chờ cùng mẹ.

Việc hai đứa trẻ muốn sử dụng những món hàng chưa trả tiền khiến không ít người đang xếp hàng đợi thanh toán chú ý. Có thể với các em, hành động này chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng, cách ứng xử của người mẹ đã giúp các bé hiểu rằng, tôn trọng quy định và biết chờ đợi đúng lúc cũng là cách thể hiện sự văn minh trong cuộc sống.

Chứng kiến sự việc trên, Người Xây Dựng nghĩ rằng, dạy trẻ biết tôn trọng quy định và giữ ý tứ nơi công cộng đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Khi thói quen đẹp được hình thành sớm, trẻ sẽ biết tự điều chỉnh hành vi và cư xử văn minh.