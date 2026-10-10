Chàng rể Bỉ mang 10 con lợn, 10 con gà, 1 cặp dê sang rước cô gái Việt

Sau 2 năm yêu nhau, Kim Siêu nhận lời cầu hôn từ Nick.

Tháng 9/2026, đám cưới của Lê Thị Kim Siêu (sinh năm 1996, quê xã A Lưới 1, TP Huế, người dân tộc Tà Ôi) và Cools Nick Dirk (sinh năm 1991, đến từ Antwerpen, Bỉ) diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình và người thân.

Theo phong tục cưới hỏi truyền thống của người Pa Cô (dân tộc Tà Ôi), nhà trai chuẩn bị các lễ vật như tiền, vàng, bạc, heo, bò và những vật phẩm khác. Tùy nghi thức, thỏa thuận giữa hai gia đình và điều kiện kinh tế, lễ vật có thể được bổ sung, với số lượng không cố định.

"Khi biết sính lễ gồm 10 con lợn, một cặp dê cùng 10 con gà, Nick khá ngạc nhiên, nhưng anh đã chuẩn bị rất đầy đủ để sang rước tôi về làm vợ", Kim Siêu chia sẻ với Tri Thức - Znews.

7 tháng chinh phục người thương

Tháng 3/2024, Kim Siêu và Nick, một kỹ sư hóa học, tình cờ kết nối qua mạng xã hội. Lần đầu gặp chàng trai người Bỉ, Kim Siêu cho biết cô chú ý đến chiều cao của anh, trong khi Nick ấn tượng với nguồn năng lượng hiền lành, thật thà của cô.

Để chinh phục được trái tim cô gái người Pa Cô, Nick đã trải qua hành trình theo đuổi kéo dài 7 tháng. Anh lên mạng tìm hiểu về con gái dân tộc Tà Ôi để biết sở thích của Kim Siêu. Càng nói chuyện, anh càng thấy người con gái này dịu dàng, chăm chỉ làm việc.

"Anh không hoàn hảo nhưng anh sẽ cố gắng tốt nhất có thể để chăm sóc em", Nick nói lời tỏ tình với Siêu sau 6 tháng 2 người quen biết.

Mỗi lần gặp nhau, Nick phải bay từ 13 đến 15 tiếng, dù vậy, anh luôn cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ người thương.

Chàng trai Bỉ luôn thể hiện sự dịu dàng với Kim Siêu.

Kim Siêu kể, trong một lần cùng nhau đi chơi ở suối thuộc huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), do mệt mỏi và điện thoại suýt hết 4G, cả hai đã đi nhầm đường vào lúc trời tối và xe gần cạn xăng.

Giữa đoạn đường vắng vẻ, Kim Siêu hoảng sợ, liên tục xin lỗi vì sợ bạn trai sẽ không vui. Thế nhưng, thay vì trách mắng, Nick đã liên tục trấn an rằng cô đã mệt mỏi cả ngày, sau đó cùng cô chỉnh lại bản đồ để trở về thành phố.

"Khoảnh khắc đó tôi nhận ra người đàn ông này thật kiên nhẫn và chịu khó cùng mình vượt qua mọi thử thách", Kim Siêu trải lòng.

Khi biết con gái yêu một chàng trai ngoại quốc, bố mẹ của Siêu không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, sau vài lần tiếp xúc với Nick, thấy cách Nick quan tâm con gái chân thành, làm quen nhanh với các phong tục của địa phương, bố mẹ Siêu dần yên tâm.

Tháng 10/2025, trong chuyến du lịch Bali (Indonesia) Nick đã cầu hôn Kim Siêu vào một ngày mưa lãng mạn. Cặp đôi quyết định kết hôn trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.

Đám cưới đậm bản sắc

Lễ cưới của Nick và Kim Siêu diễn ra đúng theo các nghi thức truyền thống của đồng bào Pa Cô. Dù nhà trai không thể đến đông đủ do sức khỏe và công việc, bố mẹ chồng của Kim Siêu vẫn túc trực xuyên suốt qua màn hình điện thoại từ đầu đến cuối buổi lễ để chứng kiến ngày vui của các con.

Theo Siêu, thời điểm làm lễ tiễn linh hồn rời khỏi nhà bố mẹ đẻ khiến cô rất xúc động. Mọi người quây quần bên bình rượu cần thoảng mùi gỗ đốt lan tỏa khắp gian nhà, hòa cùng tiếng chiêng ngân lên từ bàn tay của người chú. Khoảnh khắc ấy mang đến cho Kim Siêu cảm giác kết nối mạnh mẽ với tổ tiên, như nhận được lời chúc phúc từ cội nguồn văn hóa Pa Cô.

Nick chú trọng và nghiêm tục thực hiện việc trao sính lễ theo quy tắc của nhà gái.

Dù phải thức dậy từ rất sớm và bỡ ngỡ với múi giờ cũng như các thủ tục phức tạp, Nick vẫn cảm thấy ấm áp trước sự đón tiếp chân thành từ họ hàng, gia đình vợ dù ngôn ngữ giao tiếp còn hạn chế.

"Tôi trân trọng mọi giá trị văn hóa của mỗi dân tộc và cảm thấy hạnh phúc khi 3 ngày của lễ cưới khép lại trọn vẹn nhờ sự hỗ trợ hết mình từ gia đình và chính quyền địa phương", Nick bày tỏ.

Sau đám cưới, cặp đôi mong muốn sinh sống và làm việc luân phiên ở cả hai quốc gia. Với Kim Siêu, quê hương và đất nước Việt Nam luôn giữ một vị trí không thể thay thế trong tim.

Dù không thể tham dự nhưng bố mẹ Nick luôn theo dõi các con qua màn hình điện thoại.

An Chi