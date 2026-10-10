Thanh Hóa: Xử lý ổ dịch sốt xuất huyết, ngăn lây lan

Lực lượng y tế, chính quyền địa phương và người dân xã Biển Hồ (Gia Lai) ra quân phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa, từ đầu năm đến nay, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận 139 trường hợp mắc, nghi mắc sốt xuất huyết Dengue tại 73/166 xã, phường. Trong đó chỉ riêng trong 1 tháng qua, toàn tỉnh ghi nhận 2 ổ dịch sốt xuất huyết tại xã Triệu Sơn và phường Hải Bình.

Tính đến sáng 10/10, ổ dịch sốt xuất huyết tại tổ dân phố Liên Hải, phường Hải Bình ghi nhận 5 ca mắc (ca bệnh đầu tiên khởi phát ngày 26/9), đã có 1 bệnh nhân xuất viện; ổ dịch tại thôn Phố Thiều ghi nhận 13 ca mắc (ca bệnh đầu tiên khởi phát ngày 16/9), đã có 9 bệnh nhân xuất viện, không có trường hợp biến chứng nặng và tử vong.

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh đầu tiên, ngành y tế Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền xã Triệu Sơn và phường Hải Bình triển khai các biện pháp điều tra dịch tễ, khoanh vùng, xử lý môi trường, phun hóa chất diệt muỗi cũng như các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng. Tại các cơ sở y tế, việc phân luồng, cách ly ngay khi tiếp nhận bệnh nhân được thực hiện đúng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo.

Đáng lưu ý, qua điều tra véc-tơ tại khu vực bệnh nhân sinh sống, nhất là tại phường Hải Bình, lực lượng y tế phát hiện chỉ số bọ gậy và muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết ở mức cao.

Hiện Trung tâm Y tế Nghi Sơn phối hợp với Trạm Y tế Hải Bình, chính quyền địa phương huy động người dân tổ dân phố Liên Hải vệ sinh môi trường, làm thủy vực, phun hóa chất diệt muỗi 2 lần trong bán kính 200m quanh nhà bệnh nhân; đồng thời phân công cán bộ y tế giám sát sức khỏe các gia đình trong bán kính 200m quanh nhà bệnh nhân và toàn bộ tổ dân phố Liên Hải nhằm phát hiện sớm các trường hợp sốt, nghi mắc mới, hướng dẫn theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm và xử trí theo quy định.

Trung tâm Y tế Triệu Sơn tiếp tục theo dõi 51 hộ/171 nhân khẩu trong khu vực nguy cơ cũng như giám sát toàn bộ 594 hộ của thôn Phố Thiều, tăng cường giám sát hai thôn giáp ranh là Sơn Hà, Dân Lý. Các phòng khám, nhà thuốc trên địa bàn phường Hải Bình, xã Triệu Sơn được đề nghị phối hợp phát hiện, thông báo kịp thời những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Thanh Hóa, việc tiếp tục ghi nhận ca mắc sau khi triển khai các biện pháp can thiệp cho thấy nguy cơ lây truyền trong cộng đồng vẫn còn. Từ đó, cơ quan chức năng đề nghị người dân không chủ quan, tiếp tục duy trì các biện pháp phòng bệnh. Việc phòng, chống sốt xuất huyết cần được thực hiện thường xuyên tại từng hộ gia đình, cơ quan, trường học và khu dân cư.

CDC Thanh Hóa khuyến cáo người dân ngủ màn, kể cả ban ngày để hạn chế muỗi đốt, chủ động vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng có khả năng chứa nước, diệt lăng quăng, bọ gậy, phối hợp với lực lượng y tế trong quá trình xử lý ổ dịch. Khi có các biểu hiện như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người, đau hốc mắt, buồn nôn hoặc phát ban, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và hướng dẫn theo dõi, điều trị, người bệnh không tự ý điều trị hoặc sử dụng thuốc khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.

Việc phát hiện sớm, theo dõi đúng và xử trí kịp thời, sẽ giúp hạn chế nguy cơ biến chứng do sốt xuất huyết.