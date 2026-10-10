Bệnh viện Quân y 120 đỡ sinh an toàn cho sản phụ có bệnh lý tim mạch, rối loạn nhịp

Sản phụ được chăm sóc tại Bệnh viện Quân y 120.

Theo thông tin từ Bệnh viện Quân y 120, vào lúc 17 giờ 25 phút ngày 7-10, bệnh viện tiếp nhận sản phụ V.T.Q.H. (33 tuổi), mang thai lần 2, tuổi thai 38 tuần 6 ngày, trong tình trạng mệt, khó thở.

Thời điểm này, sản phụ đang đeo máy Holter tại một cơ sở y tế trên địa bàn để theo dõi nhịp tim liên tục 24 giờ. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ xác định sản phụ đã có dấu hiệu chuyển dạ.

Mẹ và bé đều khỏe mạnh sau sinh, được bác sĩ tận tình chăm sóc.

Được biết, trong thai kỳ, chị H. được phát hiện ngoại tâm thu thất tại cơ sở y tế trước đó và đã được tư vấn chuyển lên tuyến Trung ương để bảo đảm an toàn khi sinh. Tuy nhiên, biết Bệnh viện Quân y 120 có Khoa Phụ sản, chị H. đặt niềm tin và mong muốn được các y, bác sĩ Quân y đồng hành.

Xác định đây là trường hợp chuyển dạ trên thai kỳ nguy cơ cao do bệnh lý tim mạch, rối loạn nhịp, ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng đánh giá toàn diện tình trạng sản phụ và sức khỏe thai nhi; đồng thời tổ chức hội chẩn liên khoa để thống nhất phương án xử trí. Trong suốt quá trình chuyển dạ, sản phụ được theo dõi sát, hỗ trợ tích cực.

Đến 18 giờ 40 phút cùng ngày, sản phụ sinh thường một bé gái, cân nặng 2,9 kg. Sau sinh, sản phụ tiếp tục được thăm khám, đánh giá toàn diện; qua đó phát hiện tim hở van hai lá, van ba lá trên nền rối loạn nhịp. Sau khi sức khỏe ổn định, sản phụ và bé đã được xuất viện sau đó.