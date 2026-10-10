3 nhóm người nên cân nhắc trước khi nhuộm tóc, tránh gây hại sức khỏe

3 nhóm người cần thận trọng khi nhuộm tóc

Người bị viêm, nấm hoặc có vết thương trên da đầu

Nếu đang bị chàm, viêm da, nấm da đầu hoặc có vết trầy xước, bạn nên hoãn nhuộm tóc cho đến khi tình trạng được cải thiện. Hóa chất trong thuốc nhuộm có thể khiến vùng da tổn thương bị kích ứng mạnh hơn, gây ngứa rát, đau đớn và ảnh hưởng đến sức khỏe da đầu.

Đặc biệt, không nên để thuốc nhuộm tiếp xúc với vùng da đang có vết thương hở. Nếu da đầu xuất hiện dấu hiệu viêm nhiễm hoặc tổn thương kéo dài, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng hóa chất làm đẹp.

Người mắc bệnh lý về máu

Một số nghiên cứu đã xem xét mối liên hệ giữa việc tiếp xúc lâu dài với hóa chất trong thuốc nhuộm tóc và các vấn đề sức khỏe, trong đó có bệnh lý liên quan đến máu. Vì vậy, người đang mắc bệnh về máu hoặc điều trị bệnh cần trao đổi với bác sĩ trước khi nhuộm tóc, thay vì tự ý sử dụng sản phẩm.

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Trong thai kỳ và giai đoạn cho con bú, việc sử dụng thuốc nhuộm cần được cân nhắc thận trọng. Một số người có thể nhạy cảm hơn với thành phần hóa học, làm tăng nguy cơ kích ứng. Nếu muốn đổi màu tóc trong thời gian này, bạn nên hỏi ý kiến nhân viên y tế để lựa chọn phương án phù hợp, đồng thời hạn chế tiếp xúc không cần thiết với hóa chất.

Một số nhóm người cần thận trọng khi nhuộm tóc

Những tác hại có thể gặp khi nuộm tóc thường xuyên

Tóc khô xơ, yếu và dễ gãy rụng

Các thành phần hóa học trong thuốc nhuộm, đặc biệt khi kết hợp với tẩy tóc hoặc sử dụng quá thường xuyên, có thể làm tóc mất độ ẩm và suy yếu. Hậu quả là tóc trở nên khô ráp, chẻ ngọn, kém bóng mượt và dễ gãy hơn.

Nếu mái tóc đã hư tổn, việc tiếp tục nhuộm có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng.

Da đầu ngứa rát, nổi mẩn

Một số thành phần trong thuốc nhuộm có thể gây kích ứng hoặc dị ứng, với biểu hiện như ngứa, nóng rát, đỏ da và nổi mẩn. Nguy cơ này đáng lưu ý hơn ở người có da đầu nhạy cảm hoặc từng phản ứng với thuốc nhuộm.

Vì vậy, cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và thực hiện kiểm tra dị ứng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất trước mỗi lần nhuộm.

Nguy cơ sức khỏe khi tiếp xúc hóa chất kéo dài

Một số nghiên cứu đã tìm hiểu mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với thuốc nhuộm tóc và một số loại ung thư, trong đó có ung thư bàng quang, ung thư hạch và bệnh bạch cầu. Tuy nhiên, nguy cơ có thể khác nhau tùy loại sản phẩm, mức độ và thời gian tiếp xúc; chưa thể kết luận rằng nhuộm tóc thông thường chắc chắn gây ung thư.

Người làm nghề tóc, thường xuyên tiếp xúc với hóa chất, nên chú ý các biện pháp bảo hộ và hạn chế hít phải hơi hóa chất trong không gian kín.

Tóc mất độ mềm mượt tự nhiên

Nhuộm liên tục có thể làm thay đổi cấu trúc sợi tóc, khiến tóc kém đàn hồi, khô cứng và khó vào nếp. Nếu không chăm sóc phù hợp, mái tóc có thể mất dần độ bóng và vẻ khỏe mạnh vốn có.

Ngoài ra, một số thành phần trong sản phẩm nhuộm có thể gây khó chịu khi tiếp xúc hoặc hít phải, đặc biệt trong môi trường thông gió kém. Do đó, không nên chủ quan với tần suất nhuộm và cách sử dụng sản phẩm.

Tóc khô xơ, gãy rụng có thể xảy ra khi nhuộm tóc thường xuyên

Khi nào nên tạm ngưng nhuộm tóc?

Bạn nên ngừng sử dụng thuốc nhuộm nếu xuất hiện tình trạng ngứa rát kéo dài, da đầu đỏ, bong tróc, sưng hoặc châm chích bất thường. Nếu có dấu hiệu khó thở, sưng môi, lưỡi hoặc họng sau khi nhuộm, cần được cấp cứu ngay vì đây có thể là phản ứng dị ứng nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, tóc khô xơ rõ rệt, chẻ ngọn hoặc gãy rụng nhiều cũng là dấu hiệu cho thấy bạn nên tạm ngưng hóa chất để tập trung phục hồi tóc. Nếu tình trạng kéo dài hoặc da đầu đau rát, tổn thương, hãy tìm đến bác sĩ da liễu để được kiểm tra.

Nhuộm tóc không nhất thiết gây hại cho tất cả mọi người, nhưng lựa chọn thời điểm và sử dụng sản phẩm đúng cách rất quan trọng. Trước khi thay đổi màu tóc, hãy đánh giá tình trạng da đầu, đọc kỹ thành phần, tuân thủ hướng dẫn và không nhuộm khi đang có tổn thương. Làm đẹp chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng sự an toàn cho mái tóc và sức khỏe.