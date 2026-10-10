Cha mẹ cần làm gì khi dạy con tuổi teen lái xe ô tô?

Học lái xe luôn là bước trưởng thành quan trọng với tuổi teen, và nhiều gia đình chọn cha mẹ làm người hướng dẫn đầu tiên. Đây là cơ hội để hình thành thói quen lái xe an toàn trước khi con tự lái độc lập.

Cha mẹ cần kiên nhẫn hướng dẫn con tuổi teen tập trung lái xe an toàn, tạo nền tảng vững chắc khi tự lái sau này. Ảnh: Yahoo

An toàn luôn phải được đặt lên hàng đầu thay vì chỉ tập trung vào sự tự tin khi lái xe. Cha mẹ nên thiết lập một thỏa thuận lái xe giữa phụ huynh và con trẻ, quy định rõ các nguyên tắc như việc thắt dây an toàn, số lượng hành khách, tốc độ giới hạn, tránh phân tâm và hạn chế lái xe ban đêm.

Cha mẹ cũng cần làm gương bằng cách tuân thủ nghiêm túc các quy tắc khi lái xe như không sử dụng điện thoại, luôn thắt dây an toàn, giữ đúng tốc độ và tập trung khi cầm lái. Hành vi của người lớn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thói quen của con trẻ.

Theo Verizon, tai nạn xe hơi là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở thanh thiếu niên Mỹ, do đó việc thực hành có giám sát và duy trì các quy tắc an toàn là vô cùng quan trọng để giảm thiểu rủi ro.

Một trong những sai lầm lớn của cha mẹ khi dạy con lái xe là dùng cách dọa dẫm hoặc chỉ trích quá mức. Việc la hét, chê bai từng lỗi nhỏ hay thậm chí giật lấy vô lăng có thể làm con trẻ căng thẳng, mất tự tin và ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình học.

Cha mẹ cũng không nên cố gắng dạy quá nhiều kỹ năng cùng lúc mà nên tập trung vào từng kỹ năng một cách tuần tự. Việc này giúp con trẻ không bị quá tải và dễ dàng tiếp thu hơn.

Việc để con thực hành trong những tình huống vượt quá khả năng hiện tại cũng là điều cần tránh. Nếu con mới học cách điều khiển vô lăng và phanh, không nên đưa vào giao thông đông đúc hoặc ngã tư phức tạp ngay lập tức chỉ để rút ngắn thời gian học.

Ngoài ra, cha mẹ cần xem xét lại thói quen lái xe của chính mình. Nếu thường xuyên vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ hoặc lái xe mất tập trung, con trẻ có thể học theo dù cha mẹ có khuyên ngăn.

Nên bắt đầu dạy ở những khu vực yên tĩnh, ít xe cộ như bãi đỗ xe trống hoặc khu dân cư ít người qua lại. Tập trung vào những kỹ năng cơ bản như đánh lái, phanh, tăng tốc và rẽ trước khi đưa con vào các tình huống lái phức tạp hơn.

Các buổi thực hành nên ngắn gọn và có trọng tâm rõ ràng. Thay vì cố gắng hoàn thành nhiều kỹ năng trong một lần, hãy luyện tập đi luyện tập lại cho đến khi con cảm thấy tự tin rồi mới nâng cao dần.

Cha mẹ cũng nên giải thích lý do của mỗi hướng dẫn thay vì chỉ ra lệnh một cách cứng nhắc. Việc trao đổi về quyết định lái xe như giảm tốc trước ngã tư giúp con phát triển khả năng phán đoán, kỹ năng cần thiết khi không có người giám sát bên cạnh.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là giúp con vượt qua bài kiểm tra lái xe mà là hình thành một người lái xe điềm tĩnh, tập trung và có trách nhiệm, nhận thức được rằng lái xe an toàn là kỹ năng cần duy trì suốt đời.