Doctor X chỉ 10 phút vượt 20% rating, kịch bản cuốn, Kim Ji Won thoại đã từng câu

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Doctor X (Bác Sĩ X) lấy bối cảnh hậu đại dịch COVID-19, những quy định mới được đưa ra "nửa mùa" làm dấy lên làn sóng nghỉ việc của các bác sĩ. Do thiếu nhân lực, Trung tâm y tế Seonam thuộc Bệnh viện Đại học Guseo đã liên hệ với bên môi giới để tuyển dụng "bác sĩ đánh thuê" (hay bác sĩ thời vụ) - Gye Su Jeong (Kim Ji Won).

Su Jeong đi làm ngày đầu tiên với gương mặt lạnh tanh và thờ ơ với thái độ hách dịch của bác sĩ tiếp nhận. Ngay buổi hội thảo đầu tiên, cô là người duy nhất giơ tay phản đối phương pháp mổ hở của Giám đốc Kim. Su Jeong thẳng thắn chỉ ra những bác sĩ ở đó biết rõ mổ nội soi tốt hơn cho bệnh nhân những vẫn lờ đi mà tung hô sếp, vạch trần tay nghề yếu kém của Giám đốc Kim.

Su Jeong bị đuổi ra ngoài vẫn không ngại "chan" tiếp các bác sĩ tại khoa ngoại. Cô mắng thẳng mặt (bằng giọng thản nhiên và kính ngữ) những kẻ theo đuổi ngành y vì quyền lực và lợi ích cá nhân hơn là coi trọng cứu sống bệnh nhân. Tuy nhiên, ngay cả cãi nhau căng đến mấy thì cứ đúng "boong" 18h là Su Jeong cởi áo blouse, khoác balo tan làm.

Biểu cảm chung của những "nạn nhân" bị Su Jeong làm tức điên.

Ca phẫu thuật đầu tiên của tập 1 đã khắc họa trọn vẹn sự mục ruỗng của Trung tâm y tế Seonam và kỹ năng, thái độ làm nghề xuất chúng của bác sĩ X - Su Jeong.

Giám đốc Kim giỏi tham nhũng hơn làm nghề. Bác sĩ, y tá đều phải thể hiện mình yếu nghề hơn và nghe theo ông, trong khi bản thân phải âm thầm kiểm soát ca phẫu thuật. Giám đốc Kim chỉ biết lo cho bản thân mà bỏ qua an toàn y tế, để bệnh nhân gặp nguy hiểm trên bàn phẫu thuật còn chính mình thì đột quỵ.

Hôm cùng "sếp" Jang Hee Sook (Lee Jung Eun) đi giảng hòa với Giám đốc Kim, Su Jeong đã nhận ra ông có dấu hiệu bị dị ứng latex. Từ phòng theo dõi phẫu thuật, cô cảnh báo cho Do Yoon Sik (Kim Young Min) hãy đưa sếp đi chụp MRI nhưng họ làm ngơ.

Giám đốc Kim đột quỵ, gục xuống thì rà nửa nhân lực đổ dồn vào chạy chữa cho ông ta, bỏ mặc bệnh nhân đang nguy hiểm. Không cần cho phép, Su Jeong giúp sơ cứu cho Giám đốc Kim, rồi tiến nhanh vào phòng phẫu thuật, thành công cứu sống bệnh nhân.

Bu Seung Kwon (Son Hyun Joo) đã đứng lặng quan sát tất cả. Ông tìm ra bằng chứng đe dọa Giám đốc Kim phải đáp ứng điều kiện của mình. Bu Seung Kwon trở thành giám đốc kế nhiệm của trung tâm, trực tiếp mời Gye Su Jeong đến làm việc dù cô vừa bị Giám đốc Kim sa thải vì kiên quyết phản đối phương pháp điều trị duy nhất mà cả đời lão biết.

Bu Seung Kwon đáng ra đã là Giám đốc ở trụ sở chính, nhưng vì không biết luồn cúi mà ông bị đẩy về chi nhánh nhỏ.

Lời thoại có vẻ như chỉ coi Su Jeong như quân cờ, nhưng Bu Seung Kwon không hẳn là phản diện. Ông là người hiếm hoi bài xích hiệp hội bác sĩ Magnolia. Bước ra khỏi bữa tiệc, ông coi khinh những kẻ mang danh "lập lời thế trước áo blouse trắng" nhưng chẳng bảo vệ bệnh nhân. Bất chấp những bác sĩ cốt cán ghét bỏ Su Jeong, ông đánh giá cao năng lực của cô khi trực tiếp quan sát và kiên định tuyển dụng cô.

Su Jeong được mời trở lại làm việc có "chị sếp" đi cùng. Bà thẳng tay xé hợp đồng Giám đốc Bu đề ra, đưa ra điều kiện và bảng giá nếu muốn thuê Su Jeong. Cô chỉ làm 8 tiếng, tăng ca phải trả thêm, có thưởng mỗi ca phẫu thuật, không tham gia các buổi tiệc xã giao, không tham gia hoạt động kết nối...

Đó là cuộc sống đi làm trong mơ của nhiều khán giả xem Doctor X. Và cũng phải gật gù công nhận rằng, phải có năng lực xuất chúng như Su Jeong mới dám ra những điều kiện đó.

Trung tâm y tế Seonam cũng không đến mức mục ruỗng hết, vẫn có những điểm sáng như bác sĩ thực tập mới Park Tae Kyeong (Kim Woo Seok). Anh ấn tượng với "Bác sĩ X" Su Jeong từ lần vô tình gặp ở quán bi-a. Anh buộc phải nghe lời tiền bối nhưng không bao giờ bỏ rơi bệnh nhân.

Bác sĩ gây mê Jo Won Jin (Lee Jin Hee) cũng là một người ngay thẳng, có năng lực tốt. Cô không "chan" Giám đốc Kim, nhưng không hùa theo nịnh nọt ông ta. Trong ca phẫu thuật cho ông cụ, Jo Won Jin ra sức yêu cầu bác sĩ phẫu thuật cứu lấy bệnh nhân thay vì bỏ hết đi lo cho Giám đốc. Cô cũng là người duy nhất công nhận tay nghề của Gye Se Jeong thay vì bới móc như hội bác sĩ Do Yoon Sik.

Doctor X khởi đầu với tốc độ vừa phải, đưa đẩy tình tiết khéo léo để khán giả nắm rõ tính cách và hướng phát triển của từng tuyến nhân vật. Gye Se Jeong xuất hiện như sói hoang cô độc nhưng cô không chiến đấu một mình. Giám đốc Bu, bác sĩ Jo Won Jin... đang được định hướng là những người sẽ góp phần thanh lọc sâu mọt của bệnh viện.

Doctor X đánh dấu sự trở lại của Kim Ji Won trên màn ảnh nhỏ sau 2 năm nên ngay khởi đầu, tỉ suất người xem thời gian thực đã là 19,16%. Chỉ mất 10 phút, rating real-time đã lên 20,95% và tăng đều với kết tập là 25,34%. Rating trung bình toàn quốc của Doctor X tập 1 là 11,4%. Đây là tác phẩm đầu tiên có tập đầu đạt rating 2 chữ số, đồng nghĩa, là bộ phim sở hữu thành tích mở màn cao nhất của phim truyền hình Hàn Quốc phát sóng trong năm nay.

Preview Doctor X tập 2.

Doctor X lên sóng vào tối thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi qua Netflix.