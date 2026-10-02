“Đất lửa” - dự án điện ảnh mới sau thành công của “Mưa đỏ”

Ngày 1-10, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị sản xuất phim truyện điện ảnh “Đất lửa” với sự chủ trì của Thượng tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị sản xuất phim truyện điện ảnh "Đất lửa". Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân

Theo Điện ảnh Quân đội nhân dân, việc triển khai dự án được thực hiện theo chủ trương đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương phê duyệt. Sau “Mưa đỏ”, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Chính trị triển khai sản xuất “Đất lửa”, hướng tới các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước và quân đội trong năm 2028.

Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu quá trình chuẩn bị và tổ chức sản xuất phải được thực hiện khoa học, kỹ lưỡng, chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Bộ phim cần bảo đảm tính chính xác về lịch sử, vững vàng về chính trị, tư tưởng, đồng thời có chất lượng nghệ thuật, sức hấp dẫn và khả năng tạo cảm xúc đối với công chúng.

Theo định hướng triển khai, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục chỉ đạo, định hướng nội dung kịch bản, bảo đảm tính chính trị, tư tưởng và định hướng tuyên truyền. Các cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị và các đơn vị liên quan phối hợp, hướng dẫn Điện ảnh Quân đội nhân dân trong quá trình chuẩn bị và tổ chức sản xuất.

Một yêu cầu khác được đặt ra là bảo đảm an toàn trong toàn bộ quá trình làm phim, từ quản lý lực lượng, phương tiện đến các điều kiện phục vụ sản xuất.

Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân tiếp tục đảm nhiệm vai trò đạo diễn “Đất lửa” sau thành công của “Mưa đỏ”.

“Đất lửa” được xác định là dự án hướng tới kỷ niệm 83 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2028) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2028). Điện ảnh Quân đội nhân dân đang tiếp tục hoàn thiện các công việc chuẩn bị để triển khai những bước tiếp theo của dự án.