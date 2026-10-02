Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri tại Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 4, 5, 6 tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hữu Tài

Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Tháp (đơn vị bầu cử số 4, 5, 6).

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Cử tri các phường Mỹ Phước Tây, Thanh Hòa, Nhị Quý và xã Tân Hòa bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Quốc hội, Chính phủ cũng như những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương thời gian qua.

Cử tri xã Tân Hòa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Tài

Bên cạnh đó, cử tri đã thẳng thắn phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cử tri nêu rõ khó khăn khi chi phí đầu vào như vật tư nông nghiệp, phân bón tăng cao trong khi giá nông sản còn nhiều biến động; kiến nghị tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp, thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm ổn định đầu ra, nâng cao giá trị nông sản.

Đối với lĩnh vực y tế, cử tri ghi nhận chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí, đồng thời đề nghị cần tư vấn, kết nối chuyên sâu đến cơ sở điều trị phù hợp và thực hiện liên thông dữ liệu y tế để tránh lãng phí, phiền hà cho người dân khi phải thực hiện lại các xét nghiệm đã có.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương giải đáp thắc của cử tri. Ảnh: Hữu Tài

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri; đồng thời thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội đất nước 8 tháng đầu năm, hoạt động của Quốc hội và công tác Quân sự, Quốc phòng.

Đại tướng nhấn mạnh, Kỳ họp thứ Hai tới có khối lượng công việc rất lớn với 45 dự án luật, nghị quyết được xem xét, quyết định, đòi hỏi công tác lập pháp phải tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hữu Tài

Về nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Đồng Tháp và các địa phương trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các lực lượng vũ trang trên địa bàn bám sát các chủ trương của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; tập trung cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng 11%; quản lý chặt chẽ tài chính, đất đai; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi số; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, gia đình chính sách, người có công và các đối tượng khó khăn; đồng thời, củng cố vững chắc Quốc phòng, An ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã tặng quà đến các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường Mỹ Phước Tây, Thanh Hòa và Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp.