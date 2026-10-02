Hội nghị tuyên truyền, đối thoại và tư vấn chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho hội viên, nông dân năm 2026.

Các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; hướng dẫn việc triển khai sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số, VNeID, căn cước công dân gắn chíp và những lợi ích của sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử. Hội nghị cũng báo cáo về tình hình tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại địa phương; đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp, giải đáp cặn kẽ các thắc mắc của cán bộ, hội viên nông dân. Cùng với đó, Hội Nông dân các phường, BHXH cơ sở và đại diện người dân đã ký cam kết tham gia BHXH tự nguyện, thể hiện quyết tâm đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thông qua hội nghị, cán bộ, hội viên, nông dân được nâng cao nhận thức về tính ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Từ đó, khuyến khích bà con chủ động tham gia để tự bảo vệ sức khỏe, đảm bảo thu nhập khi hết tuổi lao động, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội viên nông dân các phường dự hội nghị.