Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hữu, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hữu, chuỗi hoạt động nhằm ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của LLVT Thủ đô; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời khẳng định những đóng góp quan trọng của LLVT Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 19-10-1946 được xác định là Ngày Truyền thống của LLVT Thủ đô Hà Nội. Trải qua 80 năm, LLVT Thủ đô đã kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc, truyền thống “Ngàn năm văn hiến Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội”, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, lập nên những chiến công, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận những thành tích trong 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, LLVT Thủ đô đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 4 lần tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 1 Huân chương Sao vàng; 3 Huân chương Hồ Chí Minh; 5 Huân chương Quân công; 5 Huân chương Chiến công; 6 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại tá Nguyễn Văn Hữu, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thông tin tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Đại tá Nguyễn Văn Hữu cũng cho biết, thực hiện kế hoạch của UBND thành phố về tổ chức các hoạt động kỷ niệm, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tuyên truyền, giáo dục; hoạt động văn hóa, văn nghệ; thi đua, khen thưởng; “Đền ơn đáp nghĩa”; giao lưu, kết nghĩa và tổ chức Lễ kỷ niệm. Một trong những hoạt động thu hút sự tham gia là Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày Truyền thống LLVT Thủ đô, với 35.473 lượt thi trực tuyến, 1.064 bài thi viết và 20 mô hình chất lượng cao.

Công tác tuyên truyền truyền thống cũng được triển khai tại các cơ quan, đơn vị và trường học. Tính đến ngày 23-9, hoạt động này đã được thực hiện tại 12/16 trường theo kế hoạch, với hơn 9.000 lượt người tham gia. Có 6 tập thể và 25 cá nhân hiến tặng 81 hiện vật; 129 cơ quan, đơn vị đăng ký 146 công trình chào mừng. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền trên hơn 2.000 pano, khẩu hiệu trực quan, màn hình LED trên các tuyến phố của Thủ đô. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với các cơ quan, đơn vị biên tập, xuất bản Đề cương tuyên truyền 80 năm, lịch sử LLVT Thủ đô giai đoạn 2010-2025, sách ảnh truyền thống và sản xuất phim truyền thống.

Trong tháng 10-2026, dự kiến diễn ra nhiều hoạt động đáng chú ý. Triển lãm “Lực lượng vũ trang Thủ đô - 80 năm giữ trọn lời thề Quyết tử” dự kiến tổ chức từ ngày 7 đến 12-10 tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu, số 59 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm. Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm dự kiến tổ chức tối 10-10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm. Chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử với thế hệ trẻ dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 16-10 tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống LLVT Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Lễ kỷ niệm được tổ chức với danh nghĩa Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện. Theo kế hoạch, chương trình dự kiến diễn ra từ 9 giờ ngày 10-10-2026 tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Dự kiến có 866 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội; đại biểu các ban, sở, ngành, địa phương; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân; đại diện các đơn vị quân đội, đoàn đại biểu quốc tế cùng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Quân đội và thành phố Hà Nội.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm là dịp ôn lại truyền thống 80 năm của LLVT Thủ đô, tri ân những thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã đóng góp, hy sinh; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.