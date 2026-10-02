Hà Nội mở rộng mặt đường Ô Chợ Dừa

Quyết định điều chỉnh được đưa ra trên cơ sở kiểm tra, rà soát thực tế sau khi tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục chính thức thông xe kỹ thuật phần tuyến chính, đồng thời căn cứ các kế hoạch giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Theo phương án được phê duyệt, đoạn tuyến thực hiện trên đường Ô Chợ Dừa, từ số nhà 34 đến số nhà 80. Giải pháp được đưa ra là tiến hành xén dải phân cách giữa để mở rộng mặt đường thêm 5,5m mỗi bên, phục vụ cho các phương tiện lưu thông. Sau điều chỉnh, đoạn đường tiếp tục tổ chức giao thông hai chiều, tách biệt bằng dải phân cách giữa. Mỗi chiều di chuyển gồm 3 làn xe, được phân chia bằng hệ thống vạch sơn kẻ đường và biển báo theo quy chuẩn hiện hành.

Cảnh ùn tắc diễn ra trong một ngày mưa khu vực đầu đường Ô Chợ dừa

Để hoàn thiện hạ tầng trước thời điểm áp dụng phương án mới, Sở Xây dựng yêu cầu Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp di chuyển cây xanh, hệ thống chiếu sáng, thoát nước và hạ tầng dùng chung tại vị trí xén dải phân cách, hoàn thành trước ngày 4/10.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai xén dải phân cách, hoàn thiện kết cấu mặt đường, bổ sung vạch sơn và biển báo, hoàn thành trước ngày 09/10. Trong suốt quá trình thi công, các đơn vị có trách nhiệm bố trí đầy đủ rào chắn, biển báo công trường, dây phản quang, đèn báo hiệu ban đêm và cử lực lượng chốt trực hướng dẫn phân luồng (tại chỗ và từ xa) để tránh gây ùn tắc giao thông.

Đồng thời tăng cường điều tiết và xử lý vi phạm trật tự đô thị Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), Phòng Kiểm tra và UBND phường Ô Chợ Dừa phối hợp bố trí lực lượng điều tiết giao thông, đặc biệt tại các nút giao lân cận và các điểm quay đầu trên tuyến. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây cản trở giao thông xung quanh khu vực.