Quảng Ngãi: Nhiều chuyển biến trong việc khắc phục điểm nghẽn và nhóm vấn đề lớn

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, 9 tháng đầu năm 2026 và nhất là từ sau Hội nghị lần thứ 4 đến nay, cấp ủy các cấp tiếp tục phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm, tính chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; vai trò lãnh đạo của cấp ủy gắn với phát huy tính chủ động trong quản lý, điều hành của chính quyền tiếp tục được tăng cường; đã chú trọng việc đổi mới phương pháp lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cụ thể, 7 nhóm tồn tại, khó khăn, điểm nghẽn và 4 nhóm vấn đề lớn với 17 nhiệm vụ cụ thể đã chỉ ra tại Kết luận Hội nghị lần thứ 4 được các cấp ủy, đơn vị, địa phương lãnh đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện có nhiều chuyển biến.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo đó, GRDP tăng 9,16%, xếp vị thứ 17/34 tỉnh, thành phố; xuất khẩu tăng 41,7%; thu ngân sách tăng 7,6%. Đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cho chủ trương xử lý hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài đối với 96/111 dự án; 15 dự án còn lại đang tiếp tục tháo gỡ.

Chuyển đổi số là điểm sáng khi 100% hồ sơ công việc cấp tỉnh, cấp xã được xử lý trên môi trường điện tử, 100% cơ quan gửi, nhận văn bản điện tử có ký số. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả tích cực.

Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; chỉ đạo hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026 cho 26/26 xã, phường, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi điều hành hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Tỉnh ủy đã ban hành 11 nghị quyết chuyên đề, tạo khung định hướng cho giai đoạn phát triển mới. Phương thức lãnh đạo có chuyển biến theo hướng sâu sát cơ sở, rõ trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu.

Hoàn thành việc sắp xếp 1.710 thôn, tổ dân phố xuống còn 1.098 (giảm 612 đơn vị, chiếm 35,78%); sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục từ 887 xuống 478 cơ sở (giảm 409 cơ sở, chiếm 46,11%); kiện toàn nhiều tổ chức đảng, cơ quan trong hệ thống chính trị.

Một số cấp ủy, người đứng đầu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tiêu biểu như các xã: Sơn Tây Thượng, Tu Mơ Rông, Tư Nghĩa, Sơn Linh và Sở Xây dựng, Sở Y tế….

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, người đứng đầu Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đó là, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm vẫn còn chậm; các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng chuyển biến chưa thực sự rõ nét, đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án có tính lan tỏa. Nguồn thu tiền sử dụng đất dự kiến khó đạt theo kế hoạch.

Môi trường đầu tư, kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp cần tiếp tục được cải thiện; cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Công tác tham mưu, đề xuất của một số cấp ủy, đơn vị cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình của Trung ương còn chậm

Công tác phối hợp trong tham mưu, đề xuất giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị tuy có chuyển biến tích cực nhưng còn chậm, tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh. Vẫn còn cấp ủy, người đứng đầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa thật sự nghiêm túc.

Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình; tập trung làm rõ thêm nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2026.