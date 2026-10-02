Nam bộ tiếp tục mưa dông chiều tối, miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Theo các chuyên gia khí tượng, tại TPHCM và các tỉnh, thành ở Nam bộ, sáng nay hầu như tạnh ráo. Từ khoảng 14-15 giờ, mây dông phát triển, chiều và chiều tối có mưa rào. Một số nơi có thể mưa to trong thời gian ngắn, cần đề phòng sét và gió giật khi có dông.

Trận mưa chiều tối 1-10 tiếp tục gây úng, ngập cục bộ tại hẻm 602 Điện Biên Phủ (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM). Ảnh: ĐÌNH DƯ

Khu vực cao nguyên Trung bộ cũng có mưa dông rải rác vào chiều và chiều tối. Buổi sáng cơ bản tạnh ráo.

Tại Trung bộ từ ngày 5-10, có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Cơ quan khí tượng nhận định, tại Bắc bộ, hôm nay thời tiết bắt đầu có dấu hiệu thay đổi. Khu vực Bắc tỉnh Tuyên Quang sáng nay đã có mưa to, vùng mưa có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở cục bộ.

Hà Nội sáng nay có nhiệt độ cao nhất khoảng 33-34 độ C. Do độ ẩm ở mức cao với khoảng 65%-75% nên gây cảm giác oi nóng.

Hà Nội trong 2 ngày qua oi nóng nhưng trời nhiều mây, dấu hiệu sắp có mưa dông trong những ngày tới. Ảnh: PHÚC HẬU

Chiều và tối nay, Hà Nội có mưa rào và dông nhưng rải rác và phạm vi hẹp. Từ đêm 3-10 đến ngày 5-10, miền Bắc có xác suất cao bước vào một đợt mưa dông mạnh hơn khi không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống.

Trong đó, từ ngày 4 đến ngày 5-10, mưa dông có thể xuất hiện ở nhiều khu vực ở miền Bắc. Ngày 5-10, nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm rõ rệt, vùng núi có nền nhiệt giảm gần 10 độ C so với những ngày nắng nóng vừa qua.